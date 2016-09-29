Bir şans bekliyor

Şu ana kadar ligde hiç oynamayan Sheidaev forma bekliyor. Genç forvet oyuncusu, bordomavili takımın gol sıkıntısı yaşadığı haftalarda formayı kapmak için, teknik patron Ersun Yanal'ın gözünü girmeye çalışıyor. Sheidaev idmanlarda hırsı ile dikkat çekiyor.