 Bir şans bekliyor – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Bir şans bekliyor

    Bir şans bekliyor
    Şu ana kadar ligde hiç oynamayan Sheidaev forma bekliyor. Genç forvet oyuncusu, bordomavili takımın gol sıkıntısı yaşadığı haftalarda formayı kapmak için, teknik patron Ersun Yanal'ın gözünü girmeye çalışıyor. Sheidaev idmanlarda hırsı ile dikkat çekiyor.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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