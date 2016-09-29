 Başsağlığı mesajı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Başsağlığı mesajı

    Başsağlığı mesajı
    , teknik direktör Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Twitter'dan "Rıza Çalımbay'ın vefat eden babası Bektaş Çalımbay'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileriz" açıklaması yapıldı.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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