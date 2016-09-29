Güzel günler yakında
Başkan Muharrem Usta: Bizim teknik direktör Ersun Yanal’a ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Konyaspor galibiyeti güzel günlere ulaşmamız yolunda bir adımdı.
HEDEF SERİ GALİBİYET
Konyaspor galibiyetinin adından bordo-mavili yönetimde şimdi de ligin 8. haftasındaki G.Saray derbisine kayıpsız çıkmanın planları yapılmaya başlandı. Konyaspor galibiyetiyle 6 puana ulaşan bordo-mavililer; Karabük ve Akhisar maçını da kayıpsız geçip 8. haftadaki G.Saray derbisine kayıpsız çıkmak istiyor.
MEHMET 3. SIRADA
Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında ceza alanına en çok top gönderen isimler arasında G.Saraylı Sneijder ve Beşiktaşlı Quaresma'nın ardından Mehmet Ekici 3. isim oldu. Ekici sahada 401 dakika kalırken 57 top rakip alana gönderdi. Ekici, "Karabükspor'u da yenerek seri yapmak istiyoruz" dedi.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:44
- Beşiktaş bir puanla yetindi
Toplam 3
Yorum
1903 Bu maç çok farlı sonuçla BEŞİKTAŞ kazanırdı,futbolcuların rahat tavırları,Quresmanın her zamanki gibi bencilliği,her zamanki gibi hep ben gol atacam inadı ve abubakar gibi yeteneksiz bir forvet bu maçın bu sonuca gelmesini sağladı yazık oldu.
- ''Yarın Fenerlileri zor anlar bekliyor''
Toplam 2
Yorum
Servo İşte biz taraftar devam edelim yabancı Futbolcuları kral yapmaya bir İsmail KARTAL'ın açıklamalarına bak birde buna adam diyorki Fenerlileri zor anlar bekliyor sen yat kalk 3 temmuza Dua et yoksa o süreç olmasa Fenerbahçe seni alırmıydı.Bu takım Anelka Alex Carlos Gördü Neyse biz elimizdeki değerleri patlatmayın devam edelim sırf Avrupalı diye böyle yorumlar yapan Futbolculara.Adama sorarlar 4 yıl burda oynadın kaç sene tek başına şampiyon yaptın diye ama yabancı futbolcuya işte böyle unutur 4 yılı
- Ortalık karışacak
Toplam 28
Yorum
fehmitefrul şampiyonlarliginde 8.e .0yenilentektakım beşiktaştır araştırın vede görün
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