 Güzel günler yakında – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Güzel günler yakında

    Güzel günler yakında

    Başkan Muharrem Usta: Bizim teknik direktör Ersun Yanal’a ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Konyaspor galibiyeti güzel günlere ulaşmamız yolunda bir adımdı.

    Başkan Muharrem Usta, Konyaspor galibiyetinin güzel günler için ilk adım olduğunu söyledi. Usta, "Teknik direktör Ersun Yanal'a ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Konyaspor galibiyeti de hedeflediğimiz güzel günlere ulaşma yolunda sadece atılan bir adımdı. Şimdi o adımın devamını sağlıklı bir şekilde atıp yolumuzda yürümek istiyoruz. Olumlu saha sonuçları bizim saha dışındaki işlerimize de olumlu katkı yapıyor" dedi.

    HEDEF SERİ GALİBİYET
    Konyaspor galibiyetinin adından bordo-mavili yönetimde şimdi de ligin 8. haftasındaki G.Saray derbisine kayıpsız çıkmanın planları yapılmaya başlandı. Konyaspor galibiyetiyle 6 puana ulaşan bordo-mavililer; Karabük ve Akhisar maçını da kayıpsız geçip 8. haftadaki G.Saray derbisine kayıpsız çıkmak istiyor.

    MEHMET 3. SIRADA
    Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında ceza alanına en çok top gönderen isimler arasında G.Saraylı Sneijder ve Beşiktaşlı Quaresma'nın ardından Mehmet Ekici 3. isim oldu. Ekici sahada 401 dakika kalırken 57 top rakip alana gönderdi. Ekici, "'u da yenerek seri yapmak istiyoruz" dedi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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