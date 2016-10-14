Sarıyer’e taşınıyor
TOKİ, 10 farklı arazi önerdi, Cimbom 4’ü üzerinde yoğunlaştı
Başkan Dursun Özbek, Çarşamba günü yapılan Divan Toplantısı'nda Florya projesine karşılık Emlak Konut'tan kulübü taşıyacakları arazi istediklerini açıklarken sarı-kırmızılı ekibin, Sarıyer yolcusu olduğu öğrenildi. TOKİ'nin G.Saray'a Sarıyer'de 5 aylık süreçte farklı mevkiler ve büyüklükte 10'dan fazla arazi gösterdiği ifade edilirken yönetimin şu anda gösterilen 4 farklı arazi üzerine odaklandığı bildirildi. Kulübün hukukçuları, avukatları ve emlak uzmanlarının fizibilite çalışması yaptığı ve çalışmada son aşamaya gelindiği kaydedildi.
DiPNOT
Sarıyer'de seçilecek arazi, G.Saray'ın yeni idman tesisleri olacak. Ayrıca F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu gibi tüm alt yaş grupları da burada çalışacak. Bu arazi G.Saray'a üst kullanım hakkıyla kiralanacak ayrıca tesislerin yapımını da Florya'nın teslimine karşılılık TOKİ üstlenecek
DiPNOT
Sarıyer'de seçilecek arazi, G.Saray'ın yeni idman tesisleri olacak. Ayrıca F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu gibi tüm alt yaş grupları da burada çalışacak. Bu arazi G.Saray'a üst kullanım hakkıyla kiralanacak ayrıca tesislerin yapımını da Florya'nın teslimine karşılılık TOKİ üstlenecek
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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