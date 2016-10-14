 Sarıyer’e taşınıyor – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Sarıyer’e taşınıyor

    Sarıyer’e taşınıyor

    TOKİ, 10 farklı arazi önerdi, Cimbom 4’ü üzerinde yoğunlaştı

    Başkan Dursun Özbek, Çarşamba günü yapılan Divan Toplantısı'nda Florya projesine karşılık Emlak Konut'tan kulübü taşıyacakları arazi istediklerini açıklarken sarı-kırmızılı ekibin, Sarıyer yolcusu olduğu öğrenildi. TOKİ'nin G.Saray'a Sarıyer'de 5 aylık süreçte farklı mevkiler ve büyüklükte 10'dan fazla arazi gösterdiği ifade edilirken yönetimin şu anda gösterilen 4 farklı arazi üzerine odaklandığı bildirildi. Kulübün hukukçuları, avukatları ve emlak uzmanlarının fizibilite çalışması yaptığı ve çalışmada son aşamaya gelindiği kaydedildi.

    DiPNOT
    Sarıyer'de seçilecek arazi, G.Saray'ın yeni idman tesisleri olacak. Ayrıca F.Bahçe ve 'ın da olduğu gibi tüm alt yaş grupları da burada çalışacak. Bu arazi G.Saray'a üst kullanım hakkıyla kiralanacak ayrıca tesislerin yapımını da Florya'nın teslimine karşılılık TOKİ üstlenecek
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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