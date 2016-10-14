 Aslan buz kesti – Fotomaç – 14 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aslan buz kesti

    Aslan buz kesti

    Euroleague’deki ilk maçında son şampiyon CSKA Moskova’yı ağırlayan Odeabank, seyircisinin tüm desteğine rağmen direnemedi ve 25 sayı fakla yenildi

    Eurocup Şampiyonu olarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek hakkı kazanan Galatasaray Odebank, bir yıl aradan sonra döndüğü devler arenasına kötü bir başlangıç yaptı. 16 takımlı lig usulü yeni statüye göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasında son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayan sarı-kırmızılılar, bir ara farkı 5 sayıya indirdiyse de güçlü rakibene 109-84 mağlup oldu.

    SON ÇEYREKTE YIKILDI
    İlk 4. dakikası 10-10 eşitlikle geçilen maçta pota altında etkili olan Rus ekibi, ilk çeyreği 27-18 önde geçti. Devreyi de 57-42 galip bitiren CSKA karşısında farkı 5 sayıya (63-68) indiren Cimbom, final periyoduna 81-71 geride girmesine rağmen 109-84 mağlup oldu. Aslan'ın ikinci maçı, 21 Ekim'de Sırp Kızılyıldız ile.

    TEKNİK FAULLER ÇILDIRTTI
    İlk yarının son dakikasındaki G.Saray hücumunda Dentmon faul beklerken, hakem, aldatmaya yönelik hareketten teknik faul çaldı. İtiraz erden Ergin Ergin Ataman'ın da teknik faul almasıyla tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Soyunma odasına giden hakemlerin, 2 dakikalık bir bekleyişin ardından dönmesiyle maça devam edildi.

    FUTBOLCULAR DESTEKLEDİ
    Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği, Başkan Dursun Özbek ve eşinin yanı sıra eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın da izlediği maçta, Galatasaraylı bazı futbolcular, basketbol takımına destek vermek amacıyla salondaki yerlerini aldı. Podolski, De Jong, Hamit, Semih ve Chedjou, müsabakayı saha kenarından takip ettiler.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan buz kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.