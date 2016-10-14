Aslan buz kesti
Euroleague’deki ilk maçında son şampiyon CSKA Moskova’yı ağırlayan Galatasaray Odeabank, seyircisinin tüm desteğine rağmen direnemedi ve 25 sayı fakla yenildi
Eurocup Şampiyonu olarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek hakkı kazanan Galatasaray Odebank, bir yıl aradan sonra döndüğü devler arenasına kötü bir başlangıç yaptı. 16 takımlı lig usulü yeni statüye göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasında son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayan sarı-kırmızılılar, bir ara farkı 5 sayıya indirdiyse de güçlü rakibene 109-84 mağlup oldu.
SON ÇEYREKTE YIKILDI
İlk 4. dakikası 10-10 eşitlikle geçilen maçta pota altında etkili olan Rus ekibi, ilk çeyreği 27-18 önde geçti. Devreyi de 57-42 galip bitiren CSKA karşısında farkı 5 sayıya (63-68) indiren Cimbom, final periyoduna 81-71 geride girmesine rağmen 109-84 mağlup oldu. Aslan'ın ikinci maçı, 21 Ekim'de Sırp Kızılyıldız ile.
TEKNİK FAULLER ÇILDIRTTI
İlk yarının son dakikasındaki G.Saray hücumunda Dentmon faul beklerken, hakem, aldatmaya yönelik hareketten teknik faul çaldı. İtiraz erden Ergin Ergin Ataman'ın da teknik faul almasıyla tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Soyunma odasına giden hakemlerin, 2 dakikalık bir bekleyişin ardından dönmesiyle maça devam edildi.
FUTBOLCULAR DESTEKLEDİ
Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği, Başkan Dursun Özbek ve eşinin yanı sıra eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın da izlediği maçta, Galatasaraylı bazı futbolcular, basketbol takımına destek vermek amacıyla salondaki yerlerini aldı. Podolski, De Jong, Hamit, Semih ve Chedjou, müsabakayı saha kenarından takip ettiler.
SON ÇEYREKTE YIKILDI
İlk 4. dakikası 10-10 eşitlikle geçilen maçta pota altında etkili olan Rus ekibi, ilk çeyreği 27-18 önde geçti. Devreyi de 57-42 galip bitiren CSKA karşısında farkı 5 sayıya (63-68) indiren Cimbom, final periyoduna 81-71 geride girmesine rağmen 109-84 mağlup oldu. Aslan'ın ikinci maçı, 21 Ekim'de Sırp Kızılyıldız ile.
TEKNİK FAULLER ÇILDIRTTI
İlk yarının son dakikasındaki G.Saray hücumunda Dentmon faul beklerken, hakem, aldatmaya yönelik hareketten teknik faul çaldı. İtiraz erden Ergin Ergin Ataman'ın da teknik faul almasıyla tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Soyunma odasına giden hakemlerin, 2 dakikalık bir bekleyişin ardından dönmesiyle maça devam edildi.
FUTBOLCULAR DESTEKLEDİ
Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği, Başkan Dursun Özbek ve eşinin yanı sıra eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın da izlediği maçta, Galatasaraylı bazı futbolcular, basketbol takımına destek vermek amacıyla salondaki yerlerini aldı. Podolski, De Jong, Hamit, Semih ve Chedjou, müsabakayı saha kenarından takip ettiler.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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