Aslan buz kesti

Euroleague’deki ilk maçında son şampiyon CSKA Moskova’yı ağırlayan Galatasaray Odeabank, seyircisinin tüm desteğine rağmen direnemedi ve 25 sayı fakla yenildi

Eurocup Şampiyonu olarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek hakkı kazanan Galatasaray Odebank, bir yıl aradan sonra döndüğü devler arenasına kötü bir başlangıç yaptı. 16 takımlı lig usulü yeni statüye göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasında son şampiyon CSKA Moskova'yı ağırlayan sarı-kırmızılılar, bir ara farkı 5 sayıya indirdiyse de güçlü rakibene 109-84 mağlup oldu.



SON ÇEYREKTE YIKILDI

İlk 4. dakikası 10-10 eşitlikle geçilen maçta pota altında etkili olan Rus ekibi, ilk çeyreği 27-18 önde geçti. Devreyi de 57-42 galip bitiren CSKA karşısında farkı 5 sayıya (63-68) indiren Cimbom, final periyoduna 81-71 geride girmesine rağmen 109-84 mağlup oldu. Aslan'ın ikinci maçı, 21 Ekim'de Sırp Kızılyıldız ile.



TEKNİK FAULLER ÇILDIRTTI

İlk yarının son dakikasındaki G.Saray hücumunda Dentmon faul beklerken, hakem, aldatmaya yönelik hareketten teknik faul çaldı. İtiraz erden Ergin Ergin Ataman'ın da teknik faul almasıyla tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Soyunma odasına giden hakemlerin, 2 dakikalık bir bekleyişin ardından dönmesiyle maça devam edildi.



FUTBOLCULAR DESTEKLEDİ

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği, Başkan Dursun Özbek ve eşinin yanı sıra eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın da izlediği maçta, Galatasaraylı bazı futbolcular, basketbol takımına destek vermek amacıyla salondaki yerlerini aldı. Podolski, De Jong, Hamit, Semih ve Chedjou, müsabakayı saha kenarından takip ettiler.

