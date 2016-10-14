 Çöktü – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Çöktü

    Çöktü
    Guardiola'nın onay vermemesi üzerine istemeyerek de olsa 'a giden Jason 'in yüzü gülmüyor. Belçika U21 formasıyla Montenegro maçında sakatlanan oyuncunun en az 4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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