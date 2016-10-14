Bu hafta sahadalar
G.Saray'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Serdar Aziz ve Nigel de Jong tamamen iyileşti. Ameliyat olan Serdar'ın tamamen hazır olduğu De Jong'un ise rehabilitasyon sürecini atlattığı bildirildi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
Yorum
pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
Toplam 5
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
Yorum
Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
Bu hafta sahadalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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