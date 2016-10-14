 Bu hafta sahadalar – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Bu hafta sahadalar

    Bu hafta sahadalar
    G.Saray'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Serdar Aziz ve Nigel de Jong tamamen iyileşti. Ameliyat olan Serdar'ın tamamen hazır olduğu De Jong'un ise rehabilitasyon sürecini atlattığı bildirildi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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