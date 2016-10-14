Protokol siteden açıklansın
Eski yöneticilerden Cem Kınay, Riva ve Florya projeleriyle ilgili yapılan ön anlaşmanın detaylarını bilmediklerini ifade etti. Yapılan protokolün resmi siteden açıklanmasını isteyen Kınay, "Ben neyi, hangi protokolü oylayacağım; bilmek istiyorum. Galatasaray genel kurulu da bunu merak eder. Florya ve Riva Galatasaray için hayati meseleler" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
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