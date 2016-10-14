 Protokol siteden açıklansın – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Protokol siteden açıklansın

    Protokol siteden açıklansın
    Eski yöneticilerden Cem Kınay, Riva ve Florya projeleriyle ilgili yapılan ön anlaşmanın detaylarını bilmediklerini ifade etti. Yapılan protokolün resmi siteden açıklanmasını isteyen Kınay, "Ben neyi, hangi protokolü oylayacağım; bilmek istiyorum. genel kurulu da bunu merak eder. Florya ve Riva Galatasaray için hayati meseleler" dedi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:42
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