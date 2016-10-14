 De Jong üzüntüsü – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    De Jong üzüntüsü

    De Jong üzüntüsü
    La Galaxy'nin menajeri Bruce Arena, De Jong'u aradıklarını söyledi. Takımdan ayrılmasının kendilerini kötü etkilediğini belirten Arena, "Nigel bizimle olsaydı, istediklerimizi daha rahat yapabilirdik" dedi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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