De Jong üzüntüsü
La Galaxy'nin menajeri Bruce Arena, De Jong'u aradıklarını söyledi. Takımdan ayrılmasının kendilerini kötü etkilediğini belirten Arena, "Nigel bizimle olsaydı, istediklerimizi daha rahat yapabilirdik" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
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