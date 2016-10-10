Riekerink arayışta
Carole’u stoperde, Linnes’i sol bekte denedi.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink, Levski Sofya ile oynanan ve 2-0 kazandıkları hazırlık maçında ilginç denemelere imza attı. Hakan'ın yerinde Semih'i deneyen Riekerink, Salih Dursun'u da stoper oynattı. Devre arasında gönderilmesi beklenen Linnes ise sol bek olarak denendi.
Riekerink'in bir başka denemesi ise Carole'u sol stoperde oynatmak oldu. Riekerink, Tolga Ciğerci'nin yerinde Hamit'e şans tanıdı. Sinan Gümüş sol açık Sabri ise sağ açık oynadı. Maçta 1 gol atan Josue 10 numarada Sneijder'in mevkisinde oynarken, Podolski ise takımın santrforu oldu.
Riekerink'in bir başka denemesi ise Carole'u sol stoperde oynatmak oldu. Riekerink, Tolga Ciğerci'nin yerinde Hamit'e şans tanıdı. Sinan Gümüş sol açık Sabri ise sağ açık oynadı. Maçta 1 gol atan Josue 10 numarada Sneijder'in mevkisinde oynarken, Podolski ise takımın santrforu oldu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Riekerink arayışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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