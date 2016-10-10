Riekerink arayışta

Carole’u stoperde, Linnes’i sol bekte denedi.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink, Levski Sofya ile oynanan ve 2-0 kazandıkları hazırlık maçında ilginç denemelere imza attı. Hakan'ın yerinde Semih'i deneyen Riekerink, Salih Dursun'u da stoper oynattı. Devre arasında gönderilmesi beklenen Linnes ise sol bek olarak denendi.



Riekerink'in bir başka denemesi ise Carole'u sol stoperde oynatmak oldu. Riekerink, Tolga Ciğerci'nin yerinde Hamit'e şans tanıdı. Sinan Gümüş sol açık Sabri ise sağ açık oynadı. Maçta 1 gol atan Josue 10 numarada Sneijder'in mevkisinde oynarken, Podolski ise takımın santrforu oldu.