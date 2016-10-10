 Gol büyüsü yaptı – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Gol büyüsü yaptı

    Gol büyüsü yaptı

    Cimbom’un orta sahadaki yeni gözdesi Tolga Ciğerci, kendini başarılı saymak için gol veya asist üretmesi gerektiğini söyledi.

    Başarılı futbolu ile 'da kısa sürede kendisini sevdiren Tolga Ciğerci, henüz arzuladığı seviyede olmadığını ifade etti. Kulüp dergisine konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Almanya'da oynarken teklif aldım ve çok da düşünmeden Galatasaray'a geldim. Şu anda işler iyi gidiyor ama gol ve asist de gelmeli. Benim için o zaman işler iyi gider" diye konuştu.

    Toto Süper Ligi'nde temponun düşük olmasının dikkatini çektiğini söyleyen ve Almanya ile karşılaştıran milli futbolcu, "'da tempo çok daha yüksek. Bir de Almanya'da sanki biraz daha kompakt ve taktiğe dayalı. Bayern Münih ve Dortmund'un oy - nadığı futbol ise çok daha farklı. Aynı Galatasaray'da olduğu gibi. Ama diğer takımlar açısından bakarsak böyle bir farklılık var" dedi.

    YENİ HEDEFİ ARSENAL
    Galatasaray formasını giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Tolga Ciğerci, yeni hedefinin İngiltere olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Galatasaray'da oynamak da bir hayaldi. Çocukken sokakta giydiğim Galatasaray formasını şimdi futbolcu olarak giyiyorum. Bir tanesini gerçekleştirdim, diğeri de neden olmasın" dedi

    ?GERÇEK TOLGA YOLDA
    Herkes onu övüyor ama Tolga'nın ayakları yere sağlam basıyor: Tüm özelliklerimi gösterebildiğimi düşünmüyorum. Umarım bana olan güvenle birlikte çok daha iyi işlere imza atacağım.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:34
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