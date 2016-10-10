Gol büyüsü yaptı
Cimbom’un orta sahadaki yeni gözdesi Tolga Ciğerci, kendini başarılı saymak için gol veya asist üretmesi gerektiğini söyledi.
Başarılı futbolu ile Galatasaray'da kısa sürede kendisini sevdiren Tolga Ciğerci, henüz arzuladığı seviyede olmadığını ifade etti. Kulüp dergisine konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Almanya'da oynarken teklif aldım ve çok da düşünmeden Galatasaray'a geldim. Şu anda işler iyi gidiyor ama gol ve asist de gelmeli. Benim için o zaman işler iyi gider" diye konuştu.
Spor Toto Süper Ligi'nde temponun düşük olmasının dikkatini çektiğini söyleyen ve Almanya ile karşılaştıran milli futbolcu, "Bundesliga'da tempo çok daha yüksek. Bir de Almanya'da futbol sanki biraz daha kompakt ve taktiğe dayalı. Bayern Münih ve Dortmund'un oy - nadığı futbol ise çok daha farklı. Aynı Galatasaray'da olduğu gibi. Ama diğer takımlar açısından bakarsak böyle bir farklılık var" dedi.
YENİ HEDEFİ ARSENAL
Galatasaray formasını giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Tolga Ciğerci, yeni hedefinin İngiltere olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Galatasaray'da oynamak da bir hayaldi. Çocukken sokakta giydiğim Galatasaray formasını şimdi futbolcu olarak giyiyorum. Bir tanesini gerçekleştirdim, diğeri de neden olmasın" dedi
?GERÇEK TOLGA YOLDA
Herkes onu övüyor ama Tolga'nın ayakları yere sağlam basıyor: Tüm özelliklerimi gösterebildiğimi düşünmüyorum. Umarım bana olan güvenle birlikte çok daha iyi işlere imza atacağım.
Spor Toto Süper Ligi'nde temponun düşük olmasının dikkatini çektiğini söyleyen ve Almanya ile karşılaştıran milli futbolcu, "Bundesliga'da tempo çok daha yüksek. Bir de Almanya'da futbol sanki biraz daha kompakt ve taktiğe dayalı. Bayern Münih ve Dortmund'un oy - nadığı futbol ise çok daha farklı. Aynı Galatasaray'da olduğu gibi. Ama diğer takımlar açısından bakarsak böyle bir farklılık var" dedi.
YENİ HEDEFİ ARSENAL
Galatasaray formasını giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Tolga Ciğerci, yeni hedefinin İngiltere olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Galatasaray'da oynamak da bir hayaldi. Çocukken sokakta giydiğim Galatasaray formasını şimdi futbolcu olarak giyiyorum. Bir tanesini gerçekleştirdim, diğeri de neden olmasın" dedi
?GERÇEK TOLGA YOLDA
Herkes onu övüyor ama Tolga'nın ayakları yere sağlam basıyor: Tüm özelliklerimi gösterebildiğimi düşünmüyorum. Umarım bana olan güvenle birlikte çok daha iyi işlere imza atacağım.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Gol büyüsü yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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