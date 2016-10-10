 Taraftarları coşturdu – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Taraftarları coşturdu

    Taraftarları coşturdu
    Mustafa Kapı'yı Levski Sofya maçında sahaya sürerek altyapıya verdiği önemi gözler önüne seren Riekerink, dün Florya'da U19 takımının maçını da izlemeyi ihmal etmedi. Galatasaray'ın Büyükçekmece Tepecikspor'u 6-0 yendiği karşılaşmada taraftarlar Hollandalı çalıştırıcıya büyük ilgi gösterdi. Riekerink, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:31
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