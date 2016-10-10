Taraftarları coşturdu
Mustafa Kapı'yı Levski Sofya maçında sahaya sürerek altyapıya verdiği önemi gözler önüne seren Riekerink, dün Florya'da U19 takımının maçını da izlemeyi ihmal etmedi. Galatasaray'ın Büyükçekmece Tepecikspor'u 6-0 yendiği karşılaşmada taraftarlar Hollandalı çalıştırıcıya büyük ilgi gösterdi. Riekerink, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
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