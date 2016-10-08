G.Saray maden buldu
Yönetim, Bruma ve nice yeteneği Afrika’da bulup Portekiz’e getiren ve sonra da büyük kulüplere satan, kasaba takımı Povoa de Santa İria’yı pilot takım olarak kullanacak. Kulübün başkanı Antonio Fonseca ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Proje başarıya ulaşırsa Cimbom, Benfica, Porto ve Sporting’in yaptığı gibi sayısız cevheri vitrine çıkaracak
Galatasaray deyim yerindeyse, durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Afrika ve Brezilya'daki genç yetenekleri keşfetme konusunda öyle bir adım attı ki, dünya devlerine sıkı rakip olacak türden... Haftalardır büyük gizlilik içinde yürütülen ve artık son aşamaya gelen operasyona göre Galatasaray, Portekiz'in başkenti Lizbon'a bağlı Vila Franca De Xira kasabasının, Povoa de Santa İria takımını satın alacak.
Bu adı sanı pek bilinmeyen takımın sırrı kulübün başkanı Antonio Fonseca'da gizli. Tam bir yetenek avcısı olan Fonseca, Afrika ve Brezilya'yı köy köy dolaşıp genç futbolcuları keşfetmesiyle ünlü. Gelecek gördüğü çocuk yaştaki gençleri Portekiz'e getiren Fonseca, onlara takımının formasını giydirip vitrine çıkarıyor. İçlerinden en yeteneklileri kısa süre sonra kendilerini Porto, Benfica ve Sporting Lizbon gibi kulüplerde buluyor.
Bu takımlarda yıldızını iyice parlatanlar ise astronomik transfer bedelleriyle Avrupa'nın kalburüstü kulüplerinin yolunu tutuyor. G.Saray işte bu adamın kulübünü pilot takım olarak kullanacak. Anlaşma neredeyse tamam. Fonseca'nın keşfettiği futbolcularda tüm öncelik G.Saray'da olacak. Proje başarıya ulaşırsa birkaç yıl sonra G.Saray, "Futbolcu fabrikası" olarak ünlenecek, başarıdan başarıya koşacak ve kasasını da parayla dolduracak.
BRUMA'YI DA O KEŞFETTi
G.Saray'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Bruma'yı Gine Bissau'da ilk keşfeden isim Antonio Fonseca'dan başkası değil. Sporting Lizbon, Bruma'yı çok küçük yaşta Fonseca'nın elinden kapmış. Şu anda Yunanistan'ın Levadiakos kulübünde oynayan Zezinho ve bir süre Barcelona B takımında forma giyen Agostinho Ca da Fonseca'nın futbol piyasasına sürdüğü son isimler arasında.
Serkan BAYAR
Bu adı sanı pek bilinmeyen takımın sırrı kulübün başkanı Antonio Fonseca'da gizli. Tam bir yetenek avcısı olan Fonseca, Afrika ve Brezilya'yı köy köy dolaşıp genç futbolcuları keşfetmesiyle ünlü. Gelecek gördüğü çocuk yaştaki gençleri Portekiz'e getiren Fonseca, onlara takımının formasını giydirip vitrine çıkarıyor. İçlerinden en yeteneklileri kısa süre sonra kendilerini Porto, Benfica ve Sporting Lizbon gibi kulüplerde buluyor.
Bu takımlarda yıldızını iyice parlatanlar ise astronomik transfer bedelleriyle Avrupa'nın kalburüstü kulüplerinin yolunu tutuyor. G.Saray işte bu adamın kulübünü pilot takım olarak kullanacak. Anlaşma neredeyse tamam. Fonseca'nın keşfettiği futbolcularda tüm öncelik G.Saray'da olacak. Proje başarıya ulaşırsa birkaç yıl sonra G.Saray, "Futbolcu fabrikası" olarak ünlenecek, başarıdan başarıya koşacak ve kasasını da parayla dolduracak.
BRUMA'YI DA O KEŞFETTi
G.Saray'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Bruma'yı Gine Bissau'da ilk keşfeden isim Antonio Fonseca'dan başkası değil. Sporting Lizbon, Bruma'yı çok küçük yaşta Fonseca'nın elinden kapmış. Şu anda Yunanistan'ın Levadiakos kulübünde oynayan Zezinho ve bir süre Barcelona B takımında forma giyen Agostinho Ca da Fonseca'nın futbol piyasasına sürdüğü son isimler arasında.
Serkan BAYAR
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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