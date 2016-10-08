G.Saray maden buldu

deyim yerindeyse, durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Sarı-kırmızılı kulüp,ve'daki genç yetenekleri keşfetme konusunda öyle bir adım attı ki, dünya devlerine sıkı rakip olacak türden... Haftalardır büyük gizlilik içinde yürütülen ve artık son aşamaya gelen operasyona göre'in başkenti'a bağlıkasabasının,takımını satın alacak.Buadı sanı pek bilinmeyen takımın sırrı kulübün başkanı'da gizli. Tam bir yetenek avcısı olanve'yı köy köy dolaşıp genç futbolcuları keşfetmesiyle ünlü. Gelecek gördüğü çocuk yaştaki gençleri'e getiren, onlara takımının formasını giydirip vitrine çıkarıyor. İçlerinden en yeteneklileri kısa süre sonra kendilerinivegibi kulüplerde buluyor.Bu takımlarda yıldızını iyice parlatanlar ise astronomik transfer bedelleriyle'nın kalburüstü kulüplerinin yolunu tutuyor.işte bu adamın kulübünü pilot takım olarak kullanacak. Anlaşma neredeyse tamam.'nın keşfettiği futbolcularda tüm öncelikda olacak. Proje başarıya ulaşırsa birkaç yıl sonraolarak ünlenecek, başarıdan başarıya koşacak ve kasasını da parayla dolduracak.G.Saray'ın'dan kiraladığı'yı'dailk keşfeden isim'dan başkasıdeğil.'yı çok küçükyaşta'nın elindenkapmış. Şu anda'ınkulübünde oynayanve bir süreB takımındaforma giyenda'nın futbolpiyasasına sürdüğüson isimler arasında.