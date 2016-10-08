Özbek'in sözleri şöyle;



Sevgili Galatasaraylılar;



Ekim ayı, Galatasaray tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Ekim, Galatasaray'ın kuruluş ayıdır. 1905'te yanan ilimle dolu, köklü bir gelenekle süslü bu güçlü ışık, 111 yıldır aralıksız olarak yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu kutsal forma, bu asil renkler, kurulduğu ilk günden başlayarak Türk'ün dünya üzerindeki sesi, nefesi, gururu olmayı sürdürüyor.



Ben ve Yönetim Kurulu üyelerim, Mayıs 2015'te devraldığımız bayrağı, daha ileri noktalara taşımak, emanete layıkıyla sahip çıkmak için aralıksız çalışıyoruz.



Galatasaray'ın geçmişte elde ettiği başarıları aşması, zaferleri kalıcı kılması ancak tek bir yolla mümkün. O yol da Galatasaray'ın mali bağımsızlığa kavuşmasında geçiyor.



Göreve geldiğimizden bu yana kulübün atıl duran gücünü harekete geçirmek için projeler geliştiriyoruz. Mecidiyeköy'deki otel inşaatı, Hasnun Galip'teki eski kulüp binasıyla ilgili çalışmalarımız, kulübün kasasından tek kuruş çıkmadan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın yanına inşa edilecek kapalı spor salonu ve son olarak da Riva ile Florya arazilerimiz üzerinde geliştirilmesi düşünülen projeler.



Hatırlarsınız; Galatasaray'ı ilgilendiren her konuda Genel Kurul onayına başvuracağımı pek çok kez dile getirmiştim. Riva ve Florya konusunda da bu sözümün arkasındayım.



22 Ekim Cumartesi günü, Galatasaray tarihi açısından hayati öneme sahip. Bu ay içinde üyelerimize ve kamuoyuna açık olarak düzenleyeceğim bilgilendirme toplantıları ile hiç kimsenin aklında soru işareti bırakmayacak bir şeffaflıkla, mevcut durum ve planlamalarımız hakkında her şeyi açık açık anlatacağım. En kıdemli üyemizden, en genç taraftarımıza kadar herkesin Galatasaray'ın geleceğine yönelik adımları bilmesini, hedeflerimize ve bizlere inanmasını sağlamak benim bu camiaya sözüm ve namus borcumdur.



Galatasaray'ın yarınlarıyla ilgili son sözü söyleme yetkisi ise Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyelerinindir.



Yaşasın Galatasaray.