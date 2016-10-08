JOR’un tatlı derdi
Cimbom’un hocası Jan Olde Riekerink’i, G.Birliği deplasmanı öncesi keyifli bir telaş aldı. Art arda 5 hafta 11’ini bozmayan deneyimli hoca, son maçta 2 gol atan Podolski konusunda kararsız
Galatasaray, 'JOR' lakaplı Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaparken sakat futbolcular da bir bir dönüyor. Lukas Podolski dönüşünü Antalya maçında fazlasıyla hissettirmişti. Sadece 20 dakika oynaması beklenen Alman yıldız, Sneijder sakatlanınca 2. yarıda forma giydi. Attığı 2 golle 3 puanı kazandıran Poldi'nin güçlü futbolu teknik direktör Riekerink'in de kafasını karıştırdı. İlk hafta oynattığı Linnes ve Sinan Gümüş'ü kesip, Sabri-Yasin ikilisini kullanmaya başlayan Hollandalı hoca 11'ini tam 5 maç üst üste bozmadı. Muslera, Sabri, Chedjou, H.Balta, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren on birinden vazgeçmeyen JOR şimdi G.Birliği deplasmanında Poldi'nin adını 11'e yazıp yazmamakta kararsız.
İLK ADAY YASİN
Riekerink, Antalya maçını kazandıran Poldi'yi sahaya sürerse yedek kulübesine çekilmesi en muhtemel isim Yasin Öztekin olarak görülüyor. 31 yaşındaki forvetin sahaya sürülmesi durumunda sistemin 4-4-2'ye dönmesi, Poldi'nin Eren'i hücumda desteklemesi gündemde.
Savaş ÇORLU
İLK ADAY YASİN
Riekerink, Antalya maçını kazandıran Poldi'yi sahaya sürerse yedek kulübesine çekilmesi en muhtemel isim Yasin Öztekin olarak görülüyor. 31 yaşındaki forvetin sahaya sürülmesi durumunda sistemin 4-4-2'ye dönmesi, Poldi'nin Eren'i hücumda desteklemesi gündemde.
Savaş ÇORLU
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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