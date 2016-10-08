Daha iyi olmalıyız
“Çok iyi konsantre olduktan sonra, bazen o hissi kaybedebiliyoruz. Sonrasına da dikkat etmelisiniz.” Hollandalı hoca, Bruma içinse, "Kariyerinde önemli bir aşamada. Ders almaya devam etmeli" yorumunu yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Galatasaray Dergisi'nin ekim sayısına konuk oldu. Hollandalı teknik adam takım oyuncusu olduğunu belirtirken; Ajax alt yapısından öğrencisi Sneijder'den takımın son durumuna, Bruma'dan transfere kadar pek çok soruya samimi cevaplar verdi:
Sneijder hiç vazgeçmedi
"O, benim için hâlâ aynı Wesley; değişen hiçbir şey yok. Eğer bir çocukla o yaşta tanışıyorsanız, öncelikli özelliği sahada sergiledikleri değildir. Onun aslında kim olduğunu, en saf hâlini görürsünüz. Ve 20 yıl sonra karşılaştığınızda, o hâlâ aynı insansa bu size büyük mutluluk verir. Wesley de benim için öyle. O zamanlar da aynıydı; şakalar yapardı, mücadele etmeyi severdi, oyundan ve daha iyi olmaktan asla vazgeçmezdi."
Bruma'nın önü açık
"Bruma, takımımızın ve ligin en genç oyuncularından biri. Kariyeri adına önemli bir aşamada. Pozisyonunu korumalı ve tecrübeli oyunculardan ders almaya, onları izlemeye devam etmeli. Sadece Bruma için değil; Sinan Gümüş ve o yaş grubundaki diğer oyuncular da öyle. 25-26 yaşına kadar devam edebilecek bir süreç bu. Tercihler, atılacak adımlar, yapılacak hatalar, tecrübeler... Hepsi birlikte gelebilir."
Devamını da getirmeliyiz
"Geçen sezon oyuncular için zordu. G.Saray, üst düzey isimlerden kurulu; büyük bir kulüp. Ligi 6. bitirmek insanları mutlu edemez. Yeni sezonda farklı bir yapı kurduk; yeni oyuncular katıldı, üst üste maçlar kazandık. Ama hâlâ daha iyi olmamız gerekiyor. Kilo vermek istediğinizde, ilk hafta çok iyi gider; odaklanırsınız. Ancak sonrasına da dikkat etmelisiniz."
Doğru analiz yaptık
Sezon öncesi takımın hangi noktalarda problemleri olduğunu analiz ettik. Savunmada bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, sağ bek için alternatif bir isim düşünüyorduk ve forvet almamız gerekiyordu. Çok sayıda oyuncu üzerinde düşündük. En sonunda ihtiyacımız olan noktalara gerekli takviyeleri yaptık. Finansal olarak doğru dengeyi de yakalamamız gerekiyordu. Transferin son günlerinde, Nigel de Jong'un takımımıza katılabileceğini öğrendik, bizim adımıza bir fırsattı. Ve hızlı bir şekilde bu transfer gerçekleşti."
Takımın bir parçasıyım
"Ben hiç değişmedim. Zor bir durumda, maddi talebim olmadan; sadece yardımcı olabilmek adına göreve geldim. Pek iyi geçmeyen bir sezonda hep birlikte bir kupa kazandık. Yeni bir yapıyla tekrar güçlü bir takım kurabileceğimiz konusunda fikir verdik. Yönetimle beraber oyun sistemimize uygun isimler aldık. Bir takım oyuncusuyum; teknik heyetin, sağlık ekibinin, buradaki idari ve iletişim personelinin önemini biliyorum. Onlar olmadan başarılı olamam."
Taraftarımız olağanüstü
Taraftarların benim için yaptıkları çok özel, son yedi ayda yaptıklarımıza saygı duyduklarını hissedebiliyorum ve bunun için her birine müteşekkirim. Ama daha önce de söylediğim gibi, benim gözümde kulüp; bireylerin her zaman üzerinde. Bu sezon evimizde onlarla birlikte oynadığımız maçlarda yaptıkları olağanüstüydü; o atmosferde takımı ileri taşıdılar."
Sneijder hiç vazgeçmedi
"O, benim için hâlâ aynı Wesley; değişen hiçbir şey yok. Eğer bir çocukla o yaşta tanışıyorsanız, öncelikli özelliği sahada sergiledikleri değildir. Onun aslında kim olduğunu, en saf hâlini görürsünüz. Ve 20 yıl sonra karşılaştığınızda, o hâlâ aynı insansa bu size büyük mutluluk verir. Wesley de benim için öyle. O zamanlar da aynıydı; şakalar yapardı, mücadele etmeyi severdi, oyundan ve daha iyi olmaktan asla vazgeçmezdi."
Bruma'nın önü açık
"Bruma, takımımızın ve ligin en genç oyuncularından biri. Kariyeri adına önemli bir aşamada. Pozisyonunu korumalı ve tecrübeli oyunculardan ders almaya, onları izlemeye devam etmeli. Sadece Bruma için değil; Sinan Gümüş ve o yaş grubundaki diğer oyuncular da öyle. 25-26 yaşına kadar devam edebilecek bir süreç bu. Tercihler, atılacak adımlar, yapılacak hatalar, tecrübeler... Hepsi birlikte gelebilir."
Devamını da getirmeliyiz
"Geçen sezon oyuncular için zordu. G.Saray, üst düzey isimlerden kurulu; büyük bir kulüp. Ligi 6. bitirmek insanları mutlu edemez. Yeni sezonda farklı bir yapı kurduk; yeni oyuncular katıldı, üst üste maçlar kazandık. Ama hâlâ daha iyi olmamız gerekiyor. Kilo vermek istediğinizde, ilk hafta çok iyi gider; odaklanırsınız. Ancak sonrasına da dikkat etmelisiniz."
Doğru analiz yaptık
Sezon öncesi takımın hangi noktalarda problemleri olduğunu analiz ettik. Savunmada bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, sağ bek için alternatif bir isim düşünüyorduk ve forvet almamız gerekiyordu. Çok sayıda oyuncu üzerinde düşündük. En sonunda ihtiyacımız olan noktalara gerekli takviyeleri yaptık. Finansal olarak doğru dengeyi de yakalamamız gerekiyordu. Transferin son günlerinde, Nigel de Jong'un takımımıza katılabileceğini öğrendik, bizim adımıza bir fırsattı. Ve hızlı bir şekilde bu transfer gerçekleşti."
Takımın bir parçasıyım
"Ben hiç değişmedim. Zor bir durumda, maddi talebim olmadan; sadece yardımcı olabilmek adına göreve geldim. Pek iyi geçmeyen bir sezonda hep birlikte bir kupa kazandık. Yeni bir yapıyla tekrar güçlü bir takım kurabileceğimiz konusunda fikir verdik. Yönetimle beraber oyun sistemimize uygun isimler aldık. Bir takım oyuncusuyum; teknik heyetin, sağlık ekibinin, buradaki idari ve iletişim personelinin önemini biliyorum. Onlar olmadan başarılı olamam."
Taraftarımız olağanüstü
Taraftarların benim için yaptıkları çok özel, son yedi ayda yaptıklarımıza saygı duyduklarını hissedebiliyorum ve bunun için her birine müteşekkirim. Ama daha önce de söylediğim gibi, benim gözümde kulüp; bireylerin her zaman üzerinde. Bu sezon evimizde onlarla birlikte oynadığımız maçlarda yaptıkları olağanüstüydü; o atmosferde takımı ileri taşıdılar."
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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