 Telles, Arsenal’e – Fotomaç – 08 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Telles, ’e

    Telles, Arsenal’e

    , Alex Telles'e talip oldu

    'ın sezon başında 6.5 milyon euro'ya 'ya sattığı Alex Telles'e ekiplerinden talip oldu. Porto'nun Telles için 20 milyon euro istediği iddia edildi. İngiliz basını, Arsenal'ın şimdilik böyle bir rakamı vermeyi düşünmediğini yazarken, sezon sonunda Telles için transferde bir rakip çıkması halinde daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalabileceğine de dikkat çekti.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Telles, Arsenal’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.