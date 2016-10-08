Telles, Arsenal’e
Arsenal, Alex Telles'e talip oldu
Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon euro'ya Porto'ya sattığı Alex Telles'e Premier Lig ekiplerinden Arsenal talip oldu. Porto'nun Telles için 20 milyon euro istediği iddia edildi. İngiliz basını, Arsenal'ın şimdilik böyle bir rakamı vermeyi düşünmediğini yazarken, sezon sonunda Telles için transferde bir rakip çıkması halinde daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalabileceğine de dikkat çekti.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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