Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi
Cimbom'da sosyal medyayı en aktif kullanan isim hiç şüphesiz Lukas Podolski. Alman yıldız ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye taş atmadan da duramıyor. Dün de Fenerium önünde '4 yıldız pozu' verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Poldi'nin bu fotoğrafını çok beğendi.
'Poldi'ye pası at o da golü yapsın'
Antalya maçının yıldızı Lukas Podolski'nin keyfi yerinde. Güzel futbolunu 2 golle süsleyen Alman yıldız antrenmanlarda da bir hayli neşeli. Dün İnstagram hesabından bir idman fotoğrafı paylaşan tecrübeli oyuncu "Poldi'ye pası at o da gol yapsın" yazdı.
'Poldi'ye pası at o da golü yapsın'
Antalya maçının yıldızı Lukas Podolski'nin keyfi yerinde. Güzel futbolunu 2 golle süsleyen Alman yıldız antrenmanlarda da bir hayli neşeli. Dün İnstagram hesabından bir idman fotoğrafı paylaşan tecrübeli oyuncu "Poldi'ye pası at o da gol yapsın" yazdı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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