Advocaat'tan yasak
Fenerli futbolcular, bundan böyle FB TV’ye de dahil olmak üzere röportaj veremeyecek
Sağlık kontrollerini yaptırmak için hafta başından beri ülkesi Hollanda'da bulunan Advocaat, yardımcıları kanalıyla futbolcularına röportaj yasağı koydu. FB TV'nin de yasak kapsamında olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli hocanın, "Takım çok mu iyi ki çıkıp konuşuyorlar. Ne anlatıyorlar, doğrusu çok merak ediyorum. Şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz, şahaneyiz mi diyorlar. Artık yasak! Kimse hiçbir yere röportaj vermeyecek" dediği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım da geçenlerde futbolcu yakınlarının Samandıra'ya girişini yasaklamıştı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Advocaat'tan yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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