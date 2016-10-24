Caner 6 ay yok
Kartal’ın yıldızı talihsiz şekilde sakatlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Caner’in sol aşil tendonunun koptuğu haberi geldi.
Beşiktaş'ın sezon başında İnter'den kiraladığı Caner Erkin muhteşem futboluyla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Dünkü maçın 70. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine dahil olan 28 yaşındaki futbolcu dakikalar 82'yi gösterirken bir anda yerde kaldı. Acılar içinde kıvranan Caner hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncunun sol aşil tendonunun koptuğu öğrenildi. Talihsiz futbolcunun büyük ihtimalle sezonu kapadığı iddia edildi.
'GEÇMİŞ OLSUN FİŞEK'
Antalya'dan aldıkları 3 puana sevinemeyen Beşiktaşlılar, Caner Erkin'e lakabıyla seslenerek "Geçmiş olsun Fişek" mesajları yolladı. Caner'in ameliyat sonrası uzun bir tedavi süresi geçireceği belirtildi. Başarılı ismin 6 ay kadar sahalardan uzak kalabileceği kaydedildi. Beşiktaşlı futbolcular da hemen Caner'in yanına koşarak takım arkadaşlarının yanında oldular
'GEÇMİŞ OLSUN FİŞEK'
Antalya'dan aldıkları 3 puana sevinemeyen Beşiktaşlılar, Caner Erkin'e lakabıyla seslenerek "Geçmiş olsun Fişek" mesajları yolladı. Caner'in ameliyat sonrası uzun bir tedavi süresi geçireceği belirtildi. Başarılı ismin 6 ay kadar sahalardan uzak kalabileceği kaydedildi. Beşiktaşlı futbolcular da hemen Caner'in yanına koşarak takım arkadaşlarının yanında oldular
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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