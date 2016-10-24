 Caner 6 ay yok – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Caner 6 ay yok

    Caner 6 ay yok

    Kartal’ın yıldızı talihsiz şekilde sakatlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Caner’in sol aşil tendonunun koptuğu haberi geldi.

    'ın sezon başında İnter'den kiraladığı Caner Erkin muhteşem futboluyla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Dünkü maçın 70. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine dahil olan 28 yaşındaki futbolcu dakikalar 82'yi gösterirken bir anda yerde kaldı. Acılar içinde kıvranan Caner hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncunun sol aşil tendonunun koptuğu öğrenildi. Talihsiz futbolcunun büyük ihtimalle sezonu kapadığı iddia edildi.

    'GEÇMİŞ OLSUN FİŞEK'
    Antalya'dan aldıkları 3 puana sevinemeyen Beşiktaşlılar, Caner Erkin'e lakabıyla seslenerek "Geçmiş olsun Fişek" mesajları yolladı. Caner'in ameliyat sonrası uzun bir tedavi süresi geçireceği belirtildi. Başarılı ismin 6 ay kadar sahalardan uzak kalabileceği kaydedildi. Beşiktaşlı futbolcular da hemen Caner'in yanına koşarak takım arkadaşlarının yanında oldular
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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