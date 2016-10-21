 Tolgay’ı gösterip Sosa’yı verdiler – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Tolgay’ı gösterip Sosa’yı verdiler

    Tolgay’ı gösterip Sosa’yı verdiler
    'ın karşısında aldığı galibiyet için siyah-beyazlılarla ilgili pek çok yorum yapılırken, esprili yaklaşımlar da oldu. Bunlardan birisi de Rizespor'da da bir süre forma giyen, 'ın eski oyuncularında İbrahima Ba'dan geldi. Futbolu bıraktıktan sonra bir süre Milan'da scout olarak da görev alan Fransız oyuncu, "Türkler, Milan'ı resmen kandırmış... Tolgay'ı gösterip, Sosa'yı satmışlar" yorumunu yaptı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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