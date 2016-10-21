Tolgay’ı gösterip Sosa’yı verdiler
Beşiktaş'ın Napoli karşısında aldığı galibiyet için siyah-beyazlılarla ilgili pek çok yorum yapılırken, esprili yaklaşımlar da oldu. Bunlardan birisi de Rizespor'da da bir süre forma giyen, Milan'ın eski oyuncularında İbrahima Ba'dan geldi. Futbolu bıraktıktan sonra bir süre Milan'da scout olarak da görev alan Fransız oyuncu, "Türkler, Milan'ı resmen kandırmış... Tolgay'ı gösterip, Sosa'yı satmışlar" yorumunu yaptı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Tolgay’ı gösterip Sosa’yı verdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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