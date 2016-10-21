 Almanlar’dan Gomez’e ‘0’ gollü gönderme – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Almanlar’dan Gomez’e ‘0’ gollü gönderme

    Almanlar’dan Gomez’e ‘0’ gollü gönderme

    Gomez’in “’la 0 puanla eve dönmek istemiyorum” sözlerine “Beşiktaş, 0 puan istemediği için Aboubakar’ı almış” yorumu yapıldı.

    'ın 3-2'lik galibiyeti gecenin en flaş skoru oldu. Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli ajansları maça önemli yer ayırırken, Almanlar ise Mario Gomez'le adeta alay ettiler. Şampiyonlar Ligi gecesinde Beşiktaş'ın maçı ve Aboubakar'ın golleri gösterilirken, değişik kanallarda değişik yorumlar yapıldı. Almanların eski oyuncularından Carsten Jancker, Gomez'in Bild'deki "Beşiktaş'la '0' puanla evime dönmek istemiyorum" sözüne atıfta bulunarak, "Beşiktaş, 0 puan istemediği için 0 gollü Gomez'in yerine gol atabilen Aboubakar'ı almış" dedi. Bir başka eski futbolcu olan Florian Heller ise Gomez'in 'de yaşanan olaylardan değil de, kendisinin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamamaktan korktuğu için Türkiye'de kalmadığını gündeme getirdi.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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