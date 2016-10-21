Almanlar’dan Gomez’e ‘0’ gollü gönderme
Gomez’in “Beşiktaş’la 0 puanla eve dönmek istemiyorum” sözlerine “Beşiktaş, 0 puan istemediği için Aboubakar’ı almış” yorumu yapıldı.
Beşiktaş'ın 3-2'lik Napoli galibiyeti gecenin en flaş skoru oldu. Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli ajansları maça önemli yer ayırırken, Almanlar ise Mario Gomez'le adeta alay ettiler. Şampiyonlar Ligi gecesinde Beşiktaş'ın maçı ve Aboubakar'ın golleri gösterilirken, değişik kanallarda değişik yorumlar yapıldı. Almanların eski oyuncularından Carsten Jancker, Gomez'in Bild'deki "Beşiktaş'la '0' puanla evime dönmek istemiyorum" sözüne atıfta bulunarak, "Beşiktaş, 0 puan istemediği için 0 gollü Gomez'in yerine gol atabilen Aboubakar'ı almış" dedi. Bir başka eski futbolcu olan Florian Heller ise Gomez'in Türkiye'de yaşanan olaylardan değil de, kendisinin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamamaktan korktuğu için Türkiye'de kalmadığını gündeme getirdi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
Yorum
SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
Almanlar’dan Gomez’e ‘0’ gollü gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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