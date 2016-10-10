Samba dersi
A Spor’dan yayınlanan hazırlık maçında kiralık gönderdiği Pektemek’in golüyle geriye düşen Kartal, önce Talisca’nın müthiş frikiği ile beraberliği sağladı. Marcelo da ceza alanı dışından ‘füze yollama’ dersi verdi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 sırasında yer alan takımların hazırlık maçında Beşiktaş, lider Başakşehir'i 2-1 yendi. A SPOR'dan HD kalitesinde yayınlanan mücadelenin 24. dakikasında kiralık olarak Medipol Başakşehir'e verdiği Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, beraberliği 32'de Anderson Talisca ile sağladı. Brezilyalı oyuncu kaleci Ufuk kapattığı köşeden beklenmedik bir vuruşla topu ağlara yolladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
FORVETLER KISKANDI
İkinci 45'te rakibine baskı yapmasına net pozisyonlar bulamayan siyah-beyazlı takımda kilidi açan isim bir başka Brezilyalı Marcelo Guedes oldu. 85. dakikada oyuna giren tecrübeli stoper, 2 dakika sonra, topla ilk buluşmasında ceza alanı dışından forvetleri kıskandıracak bir vuruşla galibiyeti getirdi.
ADRİANO BİTİREMEDİ, ATİBA ERKEN ÇIKTI
Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Correia maçı bitiremedi. Tecrübeli futbolcu, baldırında meydana gelen çekme nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'e değişiklik işareti yaptı. Sambacı 20. dakikada yerini Dusko Tosic'e bıraktı. Adriano'nun durumunda ciddi bir şey olmadığı dile getirildi. Güneş, Atiba'yı da daha fazla yormamak için 33'te kenara aldı; yerine genç Sedat Şahintürk'ü oynattı.
ŞENOL HOCA GENÇLERİ UNUTMADI
Teknik direktör Şenol Güneş, ligde fazla şans bulamayan oyuncularına forma verdi. Kalede genç Utku'yu başlatan usta hoca; ayrıca Muhammed Enes, Sedat, Hamza gibi alt yapıdan gelen gençleri de sonradan oyuna dahil etti.
NASIL OYNADILAR?
Talisca: Maça sol kanatta başlasa da ortada da top dağıttı. Oyunu iyi okuyup kanatlara yaydı. Attığı frikik golü gözlerin pasını sildi.
Atınç: Rhodolfo ile uyum sağlamaya çalıştı. Başakşehir'in attığı golde çok basit bir çalım yedi. Lig maçlarını kaldıracak tempoda değil.
Sedat: Atiba'nın yerine girdikten sonra ilk anlarda top almaktan kaçındı. Ancak 2. yarıda oyuna ısınınca kendini gösterdi; geçer not aldı.
Utku: Topu oyuna sokma kosunda başarılıydı. Pozisyonlarda sakin kalmaya çalıştı fakat yenilen golde topu elinin altından kaçırdı.
Kerim: Alışılan 'pır pır' ve çalışkan görüntüsünden uzak isteksiz bir havası vardı. Çok top kaybetti. Beklenen katkıyı sağlayamadı.
?TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI
Hazırlık maçı olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmadılar. Mücadeleyi 10 bine yakın Beşiktaşlı izledi. Misafir tribünde ise 7 Medipol Başakşehir taraftarı maçı takip etti. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran Beşiktaş taraftarı, yaptıkları tezahüratlarla da takımı desteklediler. Maçın sonlarına doğru gelen galibiyetle dahada coştular.
?ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde, dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen hain terör saldırısına tepkiler vardı. Şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Tek yürek olan tribünlerden teröre lanet yağdı. Ayrıca stat hoparlörlerinden 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı çalarak birlik mesajı verildi. Beşiktaş kulübü de resmi siteden saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.
FORVETLER KISKANDI
İkinci 45'te rakibine baskı yapmasına net pozisyonlar bulamayan siyah-beyazlı takımda kilidi açan isim bir başka Brezilyalı Marcelo Guedes oldu. 85. dakikada oyuna giren tecrübeli stoper, 2 dakika sonra, topla ilk buluşmasında ceza alanı dışından forvetleri kıskandıracak bir vuruşla galibiyeti getirdi.
ADRİANO BİTİREMEDİ, ATİBA ERKEN ÇIKTI
Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Adriano Correia maçı bitiremedi. Tecrübeli futbolcu, baldırında meydana gelen çekme nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'e değişiklik işareti yaptı. Sambacı 20. dakikada yerini Dusko Tosic'e bıraktı. Adriano'nun durumunda ciddi bir şey olmadığı dile getirildi. Güneş, Atiba'yı da daha fazla yormamak için 33'te kenara aldı; yerine genç Sedat Şahintürk'ü oynattı.
ŞENOL HOCA GENÇLERİ UNUTMADI
Teknik direktör Şenol Güneş, ligde fazla şans bulamayan oyuncularına forma verdi. Kalede genç Utku'yu başlatan usta hoca; ayrıca Muhammed Enes, Sedat, Hamza gibi alt yapıdan gelen gençleri de sonradan oyuna dahil etti.
NASIL OYNADILAR?
Talisca: Maça sol kanatta başlasa da ortada da top dağıttı. Oyunu iyi okuyup kanatlara yaydı. Attığı frikik golü gözlerin pasını sildi.
Atınç: Rhodolfo ile uyum sağlamaya çalıştı. Başakşehir'in attığı golde çok basit bir çalım yedi. Lig maçlarını kaldıracak tempoda değil.
Sedat: Atiba'nın yerine girdikten sonra ilk anlarda top almaktan kaçındı. Ancak 2. yarıda oyuna ısınınca kendini gösterdi; geçer not aldı.
Utku: Topu oyuna sokma kosunda başarılıydı. Pozisyonlarda sakin kalmaya çalıştı fakat yenilen golde topu elinin altından kaçırdı.
Kerim: Alışılan 'pır pır' ve çalışkan görüntüsünden uzak isteksiz bir havası vardı. Çok top kaybetti. Beklenen katkıyı sağlayamadı.
?TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI
Hazırlık maçı olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmadılar. Mücadeleyi 10 bine yakın Beşiktaşlı izledi. Misafir tribünde ise 7 Medipol Başakşehir taraftarı maçı takip etti. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran Beşiktaş taraftarı, yaptıkları tezahüratlarla da takımı desteklediler. Maçın sonlarına doğru gelen galibiyetle dahada coştular.
?ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde, dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen hain terör saldırısına tepkiler vardı. Şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Tek yürek olan tribünlerden teröre lanet yağdı. Ayrıca stat hoparlörlerinden 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı çalarak birlik mesajı verildi. Beşiktaş kulübü de resmi siteden saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
Samba dersi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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