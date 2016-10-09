''Üzüntü verici ve manidar!''
Divan başkanı Karadeniz, disiplin kurulu’na sevkini böyle yorumladı: “Sadece benim disipline verilme talebim kulüp tarihinde bir ilktir”
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, mahkeme sürecinin devam ettiğini ve kendisinin, Denetleme Kurulu tarafından Disiplin Kurulu'na verilme talebinin son derece üzüntü verici bir durum olduğunu söyledi. Karadeniz üyelere yaptığı bilgilendirmede 7 kişilik Divan Kurulu'nun da imzası bulunduğuna dikkat çekerek, "Sadece benim Disipline verilme talebi son derece manidardır ve kulüp tarihinde bir ilktir" dedi. Karadeniz şöyle devam etti: "Ben yetki ve sorumluluk alanımdaki gibi hareket ediyorum. Bu rapor üyelerimize sunulurken asla bir maksat aranmamış, borcun gittikçe artan durumuna nasıl bir çözüm bulunur, bu durumun dikkate alınması istenmiş ve azaltılması konusunda ne yapılmalı bu arz edilmiştir. Bu da kanunlar çerçevesinde oluşmaktadır. Ayrıca yine bu artan borç konusu mali genel kurulda açıklanmıştır."
UZAKLAŞTIRMA OLABİLİR Mİ?
Divan Kurulu üyeleri, Karadeniz'in maksatlı olarak Disipline verilme talebinin tüzüğün 47'inci maddesine dayandırılarak kulüpten uzaklaştırma gibi bir kapsama alanına sokulmak istendiği de vurgulanıyor. 47. MADDE: Uyarma ve kınama cezası alan üyeler, başka bir ceza almamak kaydıyla ve aradan beş tam yıl geçmedikçe, kulüp organlarında yer alamazlar.
SON KARAR YÖNETİMİN
Beşiktaş camiasında Yalçın Karadeniz'in disipline sev edilmesi ortalığı karıştırdı. Divan Kurulu Başkana karşı yapılan bu hamle ile ilgili olarak kafa karışıklığı ise, Denetim Kurulu'nun herhangi bir disipline sevk etme yetkisinin olmaması ile daha da karıştı. Tüzüğe göre her Beşiktaş Genel Kurul Üyesi, yönetim kuruluna bir dilekçe vererek, herhangi bir üyenin disiplin kuruluna verilmesi için şikayette bulunabilir. Şu anda Divan Başkanı Karadeniz'in disiplin kuruluna sevk edilmesi gibi bir durum henüz yok. Karadeniz'in disiplin kuruluna sevk edilmesi ancak yönetimin kararı ile olur.
UZAKLAŞTIRMA OLABİLİR Mİ?
Divan Kurulu üyeleri, Karadeniz'in maksatlı olarak Disipline verilme talebinin tüzüğün 47'inci maddesine dayandırılarak kulüpten uzaklaştırma gibi bir kapsama alanına sokulmak istendiği de vurgulanıyor. 47. MADDE: Uyarma ve kınama cezası alan üyeler, başka bir ceza almamak kaydıyla ve aradan beş tam yıl geçmedikçe, kulüp organlarında yer alamazlar.
SON KARAR YÖNETİMİN
Beşiktaş camiasında Yalçın Karadeniz'in disipline sev edilmesi ortalığı karıştırdı. Divan Kurulu Başkana karşı yapılan bu hamle ile ilgili olarak kafa karışıklığı ise, Denetim Kurulu'nun herhangi bir disipline sevk etme yetkisinin olmaması ile daha da karıştı. Tüzüğe göre her Beşiktaş Genel Kurul Üyesi, yönetim kuruluna bir dilekçe vererek, herhangi bir üyenin disiplin kuruluna verilmesi için şikayette bulunabilir. Şu anda Divan Başkanı Karadeniz'in disiplin kuruluna sevk edilmesi gibi bir durum henüz yok. Karadeniz'in disiplin kuruluna sevk edilmesi ancak yönetimin kararı ile olur.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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