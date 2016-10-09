 Kartal’a 1.93’lük yeni kule – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Kartal’a 1.93’lük yeni kule

    Kartal’a 1.93’lük yeni kule

    Sportif Direktörü Gökhan Keskin, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Keskin önceki akşam Macaristan-İsviçre maçında, ev sahibi takımın iki golünü 28 yaşındaki Adam Szalai attı. Sezon başında 'ın gündemine gelen fakat Hoffenheim'in kiralama teklifini kabul etmediği 1.93'lük dev golcü için siyah-beyazlılar yeni bir teklif hazırlıyor.

    Keskin; 'da geride kalan haftalarda 3 maçta 58 dakika oynayıp bir gol atan Szalai'nin devre arasında forvet hattı için bir alternatif olabileceğini raporuna yazdı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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