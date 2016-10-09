Kartal’a 1.93’lük yeni kule
Beşiktaş Sportif Direktörü Gökhan Keskin, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Keskin önceki akşam Macaristan-İsviçre maçında, ev sahibi takımın iki golünü 28 yaşındaki Adam Szalai attı. Sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen fakat Hoffenheim'in kiralama teklifini kabul etmediği 1.93'lük dev golcü için siyah-beyazlılar yeni bir teklif hazırlıyor.
Keskin; Bundesliga'da geride kalan haftalarda 3 maçta 58 dakika oynayıp bir gol atan Szalai'nin devre arasında forvet hattı için bir alternatif olabileceğini raporuna yazdı.
Keskin; Bundesliga'da geride kalan haftalarda 3 maçta 58 dakika oynayıp bir gol atan Szalai'nin devre arasında forvet hattı için bir alternatif olabileceğini raporuna yazdı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
Kartal’a 1.93’lük yeni kule haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.