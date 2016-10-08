Her gün daha iyiye
Kartal’ın yeni transferlerinden bazıları performanslarıyla yüzleri güldürürken, bir bölümü ise henüz istenilen seviyeye çıkamadı!..
TALiSCA: Benfica'dan kiralanan 22 yaşındaki Talisca, Beşiktaş'ta 5 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu 25 milyon euro.
UTKU: 18 yaşındaki genç kaleci Utku Yuvakuran, Beylerbeyi'nden kiralandı. Geçen sezon 36 maçta forma giyerken, 13 maçı gol yemeden tamamladı. Beşiktaş'ta henüz forma şansı bulamadı.
OĞUZHAN: Dortmund'dan transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Aydoğan, henüz Beşiktaş A takım formasını giyemedi. Genç yıldız çalışmalarını U21 takımıyla sürdürüyor.
G. GÖNÜL: Bedelsiz olarak Beşiktaş'a geldi. Siyahbeyazlı forma ile 3 maçta mücadele ederken, gol ya da asist üretemedi. Performansı ve fizik gücünü artırmak için özel olarak çalışıyor.
FABRiCiO: Deportivo La Coruna'dan bedelsiz olarak alınan 28 yaşındaki İspanyol kaleci, siyahbeyazlı forma ile 5 maça çıktı. 4 gol yiyen Fabri, 2 maçta kalesini gole kapatmasını bildi.
CANER: 28 yaşındaki Caner, İnter'den 1 yıllığına kiralandı. Beşiktaş'ın son 6 maçında ilk 11 çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. 1 asisti var. Caner'in satın alma opsiyonu ise 1 milyon euro.
ABOUBAKAR: Porto'dan bir senelik kiralandı. 24 yaşında olan Aboubakar'ın satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Siyahbeyazlı forma ile 6 maça çıkarken, henüz gol atma başarısı gösteremedi.
G. iNLER: Premier Lig Şampiyonu Leicester City'den geldi. Yüksek fizik gücü ve bitmek bilmeyen enerjisi ile orta sahaya güç katan Gökhan, Beşiktaş formasıyla 5 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
ADRiANO: 600 bin euro bedelle Barcelona'dan alındı. Siyahbeyazlı forma ile 8 maça çıktı ve 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Rize'de attığı son saniye golüyle takımını zafere taşıdı.
ATINÇ: Beşiktaş alt yapısının ürünü olan genç stoper Atınç, geçen sene 6 milyon euro'ya satıldığı Leipzig'den 1 sezonluğuna kiralandı. Genç stoper henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamadı.
UTKU: 18 yaşındaki genç kaleci Utku Yuvakuran, Beylerbeyi'nden kiralandı. Geçen sezon 36 maçta forma giyerken, 13 maçı gol yemeden tamamladı. Beşiktaş'ta henüz forma şansı bulamadı.
OĞUZHAN: Dortmund'dan transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Aydoğan, henüz Beşiktaş A takım formasını giyemedi. Genç yıldız çalışmalarını U21 takımıyla sürdürüyor.
G. GÖNÜL: Bedelsiz olarak Beşiktaş'a geldi. Siyahbeyazlı forma ile 3 maçta mücadele ederken, gol ya da asist üretemedi. Performansı ve fizik gücünü artırmak için özel olarak çalışıyor.
FABRiCiO: Deportivo La Coruna'dan bedelsiz olarak alınan 28 yaşındaki İspanyol kaleci, siyahbeyazlı forma ile 5 maça çıktı. 4 gol yiyen Fabri, 2 maçta kalesini gole kapatmasını bildi.
CANER: 28 yaşındaki Caner, İnter'den 1 yıllığına kiralandı. Beşiktaş'ın son 6 maçında ilk 11 çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. 1 asisti var. Caner'in satın alma opsiyonu ise 1 milyon euro.
ABOUBAKAR: Porto'dan bir senelik kiralandı. 24 yaşında olan Aboubakar'ın satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Siyahbeyazlı forma ile 6 maça çıkarken, henüz gol atma başarısı gösteremedi.
G. iNLER: Premier Lig Şampiyonu Leicester City'den geldi. Yüksek fizik gücü ve bitmek bilmeyen enerjisi ile orta sahaya güç katan Gökhan, Beşiktaş formasıyla 5 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
ADRiANO: 600 bin euro bedelle Barcelona'dan alındı. Siyahbeyazlı forma ile 8 maça çıktı ve 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Rize'de attığı son saniye golüyle takımını zafere taşıdı.
ATINÇ: Beşiktaş alt yapısının ürünü olan genç stoper Atınç, geçen sene 6 milyon euro'ya satıldığı Leipzig'den 1 sezonluğuna kiralandı. Genç stoper henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamadı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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