Beşiktaş’ın yeni sloganı ‘efendi’
Geride kalan sezonlarda "feda" ve "gururlan" konseptiyle projelere imza atan Beşiktaş Kulübü, bu sezonki sloganını "efendi" olarak belirledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "efendi" sloganıyla siyah-beyazlı kulübün mağrur, centilmen ve güçlü yapısına vurgu yapıldığı belirtildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni sloganla ilgili kulübün internet sitesindeki mesajında "Feda ve gururlan projeleri geçtiğimiz iki yılda taraftarımızca büyük kabul gördü. Bu yıl da 'Efendi Beşiktaş' diyoruz çünkü Beşiktaş duruşuyla Türk sporunda her zaman ayrı bir yere sahip olmuş ve bu unvanı hak etmiştir. Koşullar ne olursa olsun centilmenliğinden, yardımseverliğinden, gururlu ve mağrur tavrından taviz vermemiştir. Dostluğun ve doğruluğun öncüsü olmuş; şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmıştır" ifadelerini kullandı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Beşiktaş’ın yeni sloganı ‘efendi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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