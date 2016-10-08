 Beşiktaş’ın yeni sloganı ‘efendi’ – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    ’ın yeni sloganı ‘efendi’

    Beşiktaş’ın yeni sloganı ‘efendi’

    Geride kalan sezonlarda "feda" ve "gururlan" konseptiyle projelere imza atan Kulübü, bu sezonki sloganını "efendi" olarak belirledi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "efendi" sloganıyla siyah-beyazlı kulübün mağrur, centilmen ve güçlü yapısına vurgu yapıldığı belirtildi. Başkanı Fikret Orman, yeni sloganla ilgili kulübün internet sitesindeki mesajında "Feda ve gururlan projeleri geçtiğimiz iki yılda taraftarımızca büyük kabul gördü. Bu yıl da 'Efendi ' diyoruz çünkü Beşiktaş duruşuyla Türk sporunda her zaman ayrı bir yere sahip olmuş ve bu unvanı hak etmiştir. Koşullar ne olursa olsun centilmenliğinden, yardımseverliğinden, gururlu ve mağrur tavrından taviz vermemiştir. Dostluğun ve doğruluğun öncüsü olmuş; şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmıştır" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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