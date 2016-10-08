Çifte kıskaç
Sportif direktör Gökhan Keskin; önceki akşam oynanan Macaristan-Portekiz U21 maçında forma giyen 20 yaşındaki Norbet Balogh ve Diogo Jota’nın alınmasını istedi
Beşiktaş yönetimi, transfere doymuyor.. Sezona 8 yeni oyuncuyu kadrosuna katarak başlayan siyah-beyazlılar, hem ara transfer hem de sezon sonu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.. Yönetim her ne kadar işler yolunda gitse de santrfor ve 10 numara mevkiileri için sürekli olarak arayış içinde...
Beşiktaş adına bu araştırmaları yapan isim olan siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Gökhan Keskin, Macaristan ile Portekiz U21 takımları arasında oynanan milli maçı takip etti. Keskin, G.Saraylı Bruma'nın da forma giydiği ve 3-3 biten karşılaşmada Macaristan'ın 1.97'lik dev santrforu Norbert Balogh'u, Portekiz'den ise Atletico Madrid alt yapısında oynayan Diogo Jota'ya hayran kaldı. Diogo Jota, 3-3 sona eren maçın 10'uncu dakikasında attığı golle Portekiz'i 1-0 öne geçirirken, 58'de ise yerini Guedes'e bıraktı. Porto'da kiralık olarak forma giyen ve 3 maçta 3 gol atan (Nacional maçında 33 dakikada) 20 yaşındaki oyuncu için "Geleceğin Neymar'ı" raporunu da verdi.
Aynı maçta 90 dakika forma giyen Norbert Balogh da, Macaristan'a beraberliği getiren son golü atan isim oldu. Keskin, 20 yaşındaki Balogh için de, "Debrecen'den İtalya'nın Palermo takımına transfer oldu. 2'si ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi. Genç yaşına rağmen cesur futboluyla göze çarpıyor. İleride önemli işler yapabilecek potansiyele sahip" diyerek Balogh için de yönetime olumlu bir rapor sundu.
Beşiktaş adına bu araştırmaları yapan isim olan siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Gökhan Keskin, Macaristan ile Portekiz U21 takımları arasında oynanan milli maçı takip etti. Keskin, G.Saraylı Bruma'nın da forma giydiği ve 3-3 biten karşılaşmada Macaristan'ın 1.97'lik dev santrforu Norbert Balogh'u, Portekiz'den ise Atletico Madrid alt yapısında oynayan Diogo Jota'ya hayran kaldı. Diogo Jota, 3-3 sona eren maçın 10'uncu dakikasında attığı golle Portekiz'i 1-0 öne geçirirken, 58'de ise yerini Guedes'e bıraktı. Porto'da kiralık olarak forma giyen ve 3 maçta 3 gol atan (Nacional maçında 33 dakikada) 20 yaşındaki oyuncu için "Geleceğin Neymar'ı" raporunu da verdi.
Aynı maçta 90 dakika forma giyen Norbert Balogh da, Macaristan'a beraberliği getiren son golü atan isim oldu. Keskin, 20 yaşındaki Balogh için de, "Debrecen'den İtalya'nın Palermo takımına transfer oldu. 2'si ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi. Genç yaşına rağmen cesur futboluyla göze çarpıyor. İleride önemli işler yapabilecek potansiyele sahip" diyerek Balogh için de yönetime olumlu bir rapor sundu.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
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