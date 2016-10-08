 Çifte kıskaç – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Çifte kıskaç

    Çifte kıskaç

    Sportif direktör Gökhan Keskin; önceki akşam oynanan Macaristan-Portekiz U21 maçında forma giyen 20 yaşındaki ve Diogo ’nın alınmasını istedi

    yönetimi, transfere doymuyor.. Sezona 8 yeni oyuncuyu kadrosuna katarak başlayan siyah-beyazlılar, hem ara transfer hem de sezon sonu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.. Yönetim her ne kadar işler yolunda gitse de santrfor ve 10 numara mevkiileri için sürekli olarak arayış içinde...

    Beşiktaş adına bu araştırmaları yapan isim olan siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Gökhan Keskin, Macaristan ile Portekiz U21 takımları arasında oynanan milli maçı takip etti. Keskin, G.Saraylı Bruma'nın da forma giydiği ve 3-3 biten karşılaşmada Macaristan'ın 1.97'lik dev santrforu Norbert Balogh'u, Portekiz'den ise alt yapısında oynayan Diogo 'ya hayran kaldı. Diogo Jota, 3-3 sona eren maçın 10'uncu dakikasında attığı golle Portekiz'i 1-0 öne geçirirken, 58'de ise yerini Guedes'e bıraktı. 'da kiralık olarak forma giyen ve 3 maçta 3 gol atan ( maçında 33 dakikada) 20 yaşındaki oyuncu için "Geleceğin Neymar'ı" raporunu da verdi.

    Aynı maçta 90 dakika forma giyen Norbert Balogh da, Macaristan'a beraberliği getiren son golü atan isim oldu. Keskin, 20 yaşındaki Balogh için de, "Debrecen'den İtalya'nın takımına transfer oldu. 2'si ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giydi. Genç yaşına rağmen cesur futboluyla göze çarpıyor. İleride önemli işler yapabilecek potansiyele sahip" diyerek Balogh için de yönetime olumlu bir rapor sundu.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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