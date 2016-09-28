Sakin ve sabırlı
“Biz bu ligde oynamak için şampiyon olduk. Rakip sıradan değil, aksine mütevazı ama iyi bir ekip. Çok koşmamız gerekiyor. Sabırlı ve sakin olursak başarılı olacağız”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesi temkinli açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçlarında ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirten Güneş, "Rakibimiz güçlü bir takım. Takım savunmasını iyi yapabilen, kontratağa iyi çıkan, yardımlaşmayı iyi yapan bir takım. Önemli ve milli oyuncuları var. Sıradan değiller, ama tam tersine mütevazı ve iyi bir takım. Bu maçta çok daha fazla koşmalıyız. Napoli maçında 1-0 öne geçmelerine rağmen 2 gol yediler. Savunmada pozisyon verebiliyorlar. Kısır pozisyonlar iyi değerlendirilmelidir. Maçın sonunda kazanarak ayrılmak istiyoruz" dedi.
KAZANMAK ÖNEMLİDİR
Güneş şöyle devam etti: "Her maç önemlidir. Bazen sahanda, bazen dışarıda kazanmak önemlidir. Gruptan çıkmak istiyoruz. En kötü Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Gruptan çıkalım ya da çıkmayalım kendi futbolumuzu oynayan bir takım olmak istiyoruz. Biz bu ligde (Şampiyonlar Ligi) oynamak için şampiyon olduk. Rakibimizi ayırmayacağız ve ciddi şekilde topla oynamaya çalışacağız. Sakin ve sabırlı olursak başarılı olacağız
ŞENOL GÜNEŞ'TEN iNCiLER
Tek hedef gruptan çıkmak
Benim tek hedefim gruptan çıkmak, kulüp olarak da böyle olmalı. Ben çıktığım her maçta galibiyet almak isterim, başka felsefem yok. Son lig maçında da 2 puan kaybettik, bize yakışmadı. Büyük takımız ve her maçı kazanmak istiyoruz. Benim doğrularım bunlar. Dinamo Kiev 10 kişi kaldı ama Napoli'ye kafa tuttu, gruptaki her takım iyidir
Kimsenin yeri garanti değil
Bazı değişiklikler, oyuncuların performansının kötü olmasından dolayı yapılmaz. Melesa Rhodolfo hazır, hatta onu düşünüyordum ama Marcelo ve Tosic ile G.Saray maçına başladım. Stoperde belki Atınç oynayacaktır. Öyle bir zaman gelir ki 2-3 oyuncu eksilir, başka oyuncuya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazı oyuncular kötü olduğu için değişmiyor
9 puan bile yetmeyebilir
Sadece kendi maçlarımıza odaklanacağız. Daha önce çıkabileceğimiz puanları aldık ama olmadı. Geçen sene liderdik, fakat son anda gruptan çıkamadık. 6-7-8 puan sadece gösteri oluyor. Napoli şu anda 3 puanda. Yarın (bugün) oynanacak olan maçlara göre puan durumu yine değişebilir. Hiç bilmiyoruz, biz sadece işimize bakacağız.
Doğru hamleler yapılmalı
Geçen sene sezonun başında ağır eleştiriler aldık. O gün ki futbolumuz bugünden daha iyi değil ki. G.Saray maçını kazansaydık daha farklı yorumlar gelecekti. Biz eksiğimizi görmeliyiz. Oyun anlayışı olarak kısa ve uzun paslarla da oynayabiliriz. Oyun anlamında hücum ve savunmayı doğru yapmazsan hiç bir şeyin anlamı yoktur.
Oğuzhan bizim için önemli
Oğuzhan bizim için önemli. Bu yıl istikrarı yakalayamadı. Benfica maçında sakatlandı, toparladı ama düzelmesine rağmen istenilen verimi veremedi. Bunun mevkii ile alakası yok. Ağrısı devam ettiği için kadroda olmayabilir. İşini doğru yapsın ben başka bir şey istemiyorum.
Beck ve Gönül kötü mü?
Bizim 22 kişilik Şampiyonlar Ligi kadromuz var. Son durumuna göre takım kuruyoruz. Genelde çok da değişiklik yok. Düşündüğümüz bazı şeyler sahada olmayabilir. Beck ve Gökhan kötü oyuncu değil. Oynattığında verim alamazsan, diğerini oynatırsın. En iyi 11, sahada olan 11'dir.
KAZANMAK ÖNEMLİDİR
Güneş şöyle devam etti: "Her maç önemlidir. Bazen sahanda, bazen dışarıda kazanmak önemlidir. Gruptan çıkmak istiyoruz. En kötü Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Gruptan çıkalım ya da çıkmayalım kendi futbolumuzu oynayan bir takım olmak istiyoruz. Biz bu ligde (Şampiyonlar Ligi) oynamak için şampiyon olduk. Rakibimizi ayırmayacağız ve ciddi şekilde topla oynamaya çalışacağız. Sakin ve sabırlı olursak başarılı olacağız
ŞENOL GÜNEŞ'TEN iNCiLER
Tek hedef gruptan çıkmak
Benim tek hedefim gruptan çıkmak, kulüp olarak da böyle olmalı. Ben çıktığım her maçta galibiyet almak isterim, başka felsefem yok. Son lig maçında da 2 puan kaybettik, bize yakışmadı. Büyük takımız ve her maçı kazanmak istiyoruz. Benim doğrularım bunlar. Dinamo Kiev 10 kişi kaldı ama Napoli'ye kafa tuttu, gruptaki her takım iyidir
Kimsenin yeri garanti değil
Bazı değişiklikler, oyuncuların performansının kötü olmasından dolayı yapılmaz. Melesa Rhodolfo hazır, hatta onu düşünüyordum ama Marcelo ve Tosic ile G.Saray maçına başladım. Stoperde belki Atınç oynayacaktır. Öyle bir zaman gelir ki 2-3 oyuncu eksilir, başka oyuncuya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazı oyuncular kötü olduğu için değişmiyor
9 puan bile yetmeyebilir
Sadece kendi maçlarımıza odaklanacağız. Daha önce çıkabileceğimiz puanları aldık ama olmadı. Geçen sene liderdik, fakat son anda gruptan çıkamadık. 6-7-8 puan sadece gösteri oluyor. Napoli şu anda 3 puanda. Yarın (bugün) oynanacak olan maçlara göre puan durumu yine değişebilir. Hiç bilmiyoruz, biz sadece işimize bakacağız.
Doğru hamleler yapılmalı
Geçen sene sezonun başında ağır eleştiriler aldık. O gün ki futbolumuz bugünden daha iyi değil ki. G.Saray maçını kazansaydık daha farklı yorumlar gelecekti. Biz eksiğimizi görmeliyiz. Oyun anlayışı olarak kısa ve uzun paslarla da oynayabiliriz. Oyun anlamında hücum ve savunmayı doğru yapmazsan hiç bir şeyin anlamı yoktur.
Oğuzhan bizim için önemli
Oğuzhan bizim için önemli. Bu yıl istikrarı yakalayamadı. Benfica maçında sakatlandı, toparladı ama düzelmesine rağmen istenilen verimi veremedi. Bunun mevkii ile alakası yok. Ağrısı devam ettiği için kadroda olmayabilir. İşini doğru yapsın ben başka bir şey istemiyorum.
Beck ve Gönül kötü mü?
Bizim 22 kişilik Şampiyonlar Ligi kadromuz var. Son durumuna göre takım kuruyoruz. Genelde çok da değişiklik yok. Düşündüğümüz bazı şeyler sahada olmayabilir. Beck ve Gökhan kötü oyuncu değil. Oynattığında verim alamazsan, diğerini oynatırsın. En iyi 11, sahada olan 11'dir.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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