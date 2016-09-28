Rakip Kiev, hedef zafer
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i ağırlıyor. Vodafone Arena’daki maç 21.45’te başlıyor.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor. İlk maçında Benfica ile 1-1 berabere kalarak lig mücadelesine puanla başlayan siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele saat 21.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Siyah-beyazlı takımın rakibi Dinamo Kiev, gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu.
GALİBİYETE HASRET KALDILAR
Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek almıştı.
GALİBİYETE HASRET KALDILAR
Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 bin 496 günlük galibiyet hasretini de sonlandırmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Devler Ligi'ndeki son galibiyetini 25 Kasım 2009'da Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek almıştı.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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