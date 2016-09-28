Yenilerin tek ihtiyacı zaman!
Şenol Güneş, Aboubakar ve Talisca gibi yeni transferlerin son aşamasında geldikleri için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başında takıma katılan oyunculara sabır gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Güneş, "Aboubakar ve Talisca'nın zamana ihtiyacı var. Yeni gelmiş, son aşamada gelmişler. Oyuncunun kendi anlayışı var, teknik direktörün anlayışı var. Vincent Aboubakar'ın fizik gücü iyi ama henüz 90 dakika oynatamadık. Bazen 5 dakika giren oyuncu maç kurtarır, bazen 90 dakika oynar kurtarır. Hepsi Beşiktaş'ın oyuncusu. Geç gelmesi, uyum sağlaması daha farklı. Mesela Gökhan İnler bu konuda daha rahat. Yabancılık çekmedi onun için daha fazla oynattım. Sürekli her karşılaşmada çok iyi oynuyorsa devam eder" yorumunu yaptı.
1- Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde tek gol sevincini Anderson Talisca yaşadı. Talisca, Beşiktaş'ın bu sezon Benfica ile yaptığı ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde gol kaydetmişti. Brezilyalı futbolcu bugünkü maçta 10 numara mevkiinde görev yapacak.
2- Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Aboubakar, geçen sezon Porto forması altında Dinamo Kiev'e karşı oynamıştı. Kamerunlu oyuncu 2 maçta 2 gol atmıştı. Aboubakar kariyeri boyunca Devler Ligi'nde 11 maça çıkarken, 6 gol buldu.
3- Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki ilk maçında en çok mesafe kaydeden oyuncuları Gökhan İnler, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin oldu. Gökhan İnler 10.925 metre ile ilk sırada yer alırken, Atiba 10.744 metre ile ikinci, ve Caner Erkin 10.340 metre ile üçüncü sırada yer aldı
1- Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde tek gol sevincini Anderson Talisca yaşadı. Talisca, Beşiktaş'ın bu sezon Benfica ile yaptığı ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinde gol kaydetmişti. Brezilyalı futbolcu bugünkü maçta 10 numara mevkiinde görev yapacak.
2- Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Aboubakar, geçen sezon Porto forması altında Dinamo Kiev'e karşı oynamıştı. Kamerunlu oyuncu 2 maçta 2 gol atmıştı. Aboubakar kariyeri boyunca Devler Ligi'nde 11 maça çıkarken, 6 gol buldu.
3- Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki ilk maçında en çok mesafe kaydeden oyuncuları Gökhan İnler, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin oldu. Gökhan İnler 10.925 metre ile ilk sırada yer alırken, Atiba 10.744 metre ile ikinci, ve Caner Erkin 10.340 metre ile üçüncü sırada yer aldı
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
Toplam 2
Yorum
Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
Toplam 3
Yorum
BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
Toplam 3
Yorum
gsli hüso arena boş kalmasın
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