 Neymar'a servet – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Neymar'a servet

    Neymar'a servet
    PARİS Sanit Germain, 'nın Brezilyalı yıldızı Neymar için akıl almaz bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Katarlı Nasser Al-Khelaifi'nin sahibi olduğu Paris temsilcisi, yaz döneminde Neymar'ın 190 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemiş ve yıllık 40 milyon euro'luk sözleşme önermişti. Fakat sambacı, Katalan devinde mutlu olduğunu belirtip yıllık 25 milyon euro'dan yeni kontrata imza atmıştı.

    MESSİ KOZ KULLANILACAK
    Neymar, Barcelona'yı tercih etse de Fransız devi başka planlar peşinde. Messi'nin yıllık 42 milyon euro'yu bulan ücretini koz kullanmak isteyen , 24 yaşındaki forvete de bu parayı önermeyi düşünüyor. Paris ekibi, Neymar'ın yeni sözleşmeyle serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro'yu gözden çıkartıp, gündemini sarsacak transferi bu sefer gerçekleştirmeye çok yakın.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:40
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