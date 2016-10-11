Neymar'a servet
PARİS Sanit Germain, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar için akıl almaz bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Katarlı Nasser Al-Khelaifi'nin sahibi olduğu Paris temsilcisi, yaz döneminde Neymar'ın 190 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemiş ve yıllık 40 milyon euro'luk sözleşme önermişti. Fakat sambacı, Katalan devinde mutlu olduğunu belirtip yıllık 25 milyon euro'dan yeni kontrata imza atmıştı.
MESSİ KOZ KULLANILACAK
Neymar, Barcelona'yı tercih etse de Fransız devi başka planlar peşinde. Messi'nin yıllık 42 milyon euro'yu bulan ücretini koz kullanmak isteyen PSG, 24 yaşındaki forvete de bu parayı önermeyi düşünüyor. Paris ekibi, Neymar'ın yeni sözleşmeyle serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro'yu gözden çıkartıp, futbol gündemini sarsacak transferi bu sefer gerçekleştirmeye çok yakın.
MESSİ KOZ KULLANILACAK
Neymar, Barcelona'yı tercih etse de Fransız devi başka planlar peşinde. Messi'nin yıllık 42 milyon euro'yu bulan ücretini koz kullanmak isteyen PSG, 24 yaşındaki forvete de bu parayı önermeyi düşünüyor. Paris ekibi, Neymar'ın yeni sözleşmeyle serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro'yu gözden çıkartıp, futbol gündemini sarsacak transferi bu sefer gerçekleştirmeye çok yakın.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Neymar'a servet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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