 Bu defa 222 milyon € – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Bu defa 222 milyon €

    Bu defa 222 milyon €

    2016 yaz ayında transfer etmek için uğraş verdikleri Neymar konusunda başarılı olamayan vazgeçmiş değil! Fransız devi yeni teklifle 2017'de tekrar şansını deneyecek.

    Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Neymar'ın 190 milyon euro'luk serbest kalma bedelini öedemeyi kabul eden, Neymar'a ise yıllık 40 milyon avroluk sözleşme öneren istediği sonucu alamamıştı. Ancak Katarlı Nasser Al-Khelaifi'nin sahibi olduğu kulüp kesenin ağzını daha da açmaya hazırlanıyor.

    Yeni sözleşmeyle birlikte Neymar'ın serbest kalma bedeli, bu sezon için 222 milyon euro olurken bu miktar, 2018 yılında 250 milyon euro'ya kadar çıkacak. Bu nedenle PSG, 2017 yaz transfer döneminde transferi sonlandırmayı amaçlıyor.

    Fransız basınında çıkan iddialara göre , Camp Nou'yu yenileme çalışmaları için ayrılacak 600 milyon avroluk bütçe nedeniyle transfer konusunda bazı isimleri gözden çıkarmayı düşünmek durumunda kalacak.

    Fransızlar ise, bu isimler arasında en mantıklısının ise Neymar olduğu konusunda Katalan kulübünde ortak bir görüşün hakim olduğunu ve PSG'nin 2017 yaz transfer döneminde mutlu sona ulaşabileceğini iddia ediyor.

    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:55
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