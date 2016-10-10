Bu defa 222 milyon €
2016 yaz ayında transfer etmek için uğraş verdikleri Neymar konusunda başarılı olamayan PSG vazgeçmiş değil! Fransız devi yeni teklifle 2017'de tekrar şansını deneyecek.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Neymar'ın 190 milyon euro'luk serbest kalma bedelini öedemeyi kabul eden, Neymar'a ise yıllık 40 milyon avroluk sözleşme öneren PSG istediği sonucu alamamıştı. Ancak Katarlı Nasser Al-Khelaifi'nin sahibi olduğu kulüp kesenin ağzını daha da açmaya hazırlanıyor.
Yeni sözleşmeyle birlikte Neymar'ın serbest kalma bedeli, bu sezon için 222 milyon euro olurken bu miktar, 2018 yılında 250 milyon euro'ya kadar çıkacak. Bu nedenle PSG, 2017 yaz transfer döneminde transferi sonlandırmayı amaçlıyor.
Fransız basınında çıkan iddialara göre Barcelona, Camp Nou'yu yenileme çalışmaları için ayrılacak 600 milyon avroluk bütçe nedeniyle transfer konusunda bazı isimleri gözden çıkarmayı düşünmek durumunda kalacak.
Fransızlar ise, bu isimler arasında en mantıklısının ise Neymar olduğu konusunda Katalan kulübünde ortak bir görüşün hakim olduğunu ve PSG'nin 2017 yaz transfer döneminde mutlu sona ulaşabileceğini iddia ediyor.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:55
- Dramatikson!
Toplam 19
Yorum
adalet Ne Ersun Yanal zamanında,nede Abdullah Avcı zamanında böyle rezil futbol oynanmadı.Başkalarının katkılarıyla 2016 yılı Avrupa şampiyonasına gittik,fatih terim yaltakçıları büyük başarı diye lanse ettiler.Fatih terimin Türk milli takımına vereceği bir katkı yoktur.Taktik ve teknik olarak çok alt düzeyde,hadi arslanlarım,hadi yavrularım demekle bu işler olmuyor.
- Buz dağına çarptık!
Toplam 82
Yorum
can volkan sen denen pisikopatin milli takimda ne isi var?
- Trabzonspor'da Onur tartışması
Toplam 5
Yorum
ERAY TS Onur TS'de değil de başka takımda oynasa milli takımın da ilk kalecisi belki de kaptanı olurdu.
Bu defa 222 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.