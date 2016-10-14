Pique, Barcelona'da başkan olmak istiyor
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, profesyonel kariyerini sonlandırmasının ardından aynı kulüpte başkanlık yapmak istediğini söyledi.
Pique her maçı kazanabilecek bir takım olmadığını hatırlatarak, "Gün gelecek kazanmayı bırakacağız. İşte o gün geldiğinde sabretmeli ve yeniden kazanan bir takım kurmalıyız. Büyük takımlar, böyle inşa edilir." dedi.
Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi ile ilgili soruları da cevaplayan Pique, "Messi, futbol tarihine geçmeyi en çok hak eden futbolcudur. Benzersiz ve çok farklı birisi. Kişisel olarak yaşamadım ama öyle sanıyorum ki Messi'nin takımdan ayrıldığı gün babası ölmüş birisi gibi olacağız ve onsuz uçmak zorunda kalacağız. Kulüp için çok büyük bir darbe olacak ama gittiğinde çıplakmışız gibi hissedeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Real Madridli Cristiano Ronaldo'yu da değerlendiren 29 yaşındaki İspanyol futbolcu "Kimsenin olmadığı kadar hırslı ve tarihin en iyi futbolcularından biri. Doğuştan rekabetçi bir kimliği var. Bir makine gibi. Tüm vücudu her seferinde daha iyi çalışmak için yapılmış. Büyük yıldızlar öyle bir sınıra geliyorlar ki çok büyük hırsları onları hasta yapabiliyor. Bence o sınırda." şeklinde konuştu.
Öte yandan, sevgilisi Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile Güney Afrika'daki Dünya Kupası öncesinde Madrid'de tanıştığını anlatan Pique, sözlerine şöyle devam etti:
"Waka-Waka adlı şarkısının klibinde çıkmıştım. Madrid'de gördüğümde telefonunu istedim. Bir gün, Güney Afrika'da hava nasıl diye bir mesaj attım. O da bana uzun bir cevap verdi. Bu normal değildi. İletişime o şekilde başladık. Görüşmeye başladığımızda sadece 4 günlük bir hevesti. Daha sonra devamını getirdik. İyi de yapmışız. Birisiyle ilişkiye başladığında, i·lk dönemlerde devamı gelip gelemeyeceğini hiçbir zaman bilemezsin."
Shakira'nın Barcelona'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Pique, Kolombiyalı şarkıcının Katalanca sözlerin de yer aldığı yeni bir parçasının piyasaya çıkacağını duyurdu.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:41
- Helal sana Daçka
Toplam 2
Yorum
M. basarilarin devamiyla ins.
- ‘Tiki- Taka’ya dönüş
Toplam 4
Yorum
gomez varken tiki tika tutmaya bilirdi şuanki kadro bence tamda ona yönelik ama oyuncuların durmadan seri birlikte 15 maç oynaması gerek
- Hakkını vermeli
Toplam 4
Yorum
bu sezon oynasın seneye yerine şimdiden çok profosyonel ne yaptığını bilen forvet araştırılmalı forvet çok koşmasada olur Jardel veya gomez gibi geleni gideni atsın yeter
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