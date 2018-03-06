Yüzmede 7 madalya
Yüzmede Atlama Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Gamma Kupası'nda 7 madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Stockholm'de düzenlenen şampiyonaya ay-yıldızlı ekip, 9 sporcuyla katıldı.
Milli sporcu Murat Keskin, genç erkekler D grubunda 3 metre ve 1 metre tramplende altın madalyanın sahibi oldu.
Genç erkekler C grubunda kule disiplininde de yarışan Murat Keskin, bu kategoride ikinciliği elde etti. Genç erkekler D grubunda 3 metre tramplende Bertuğ Demir, genç kızlar D grubunda 3 metre ve 1 metre tramplende Eylül Dibektaş, genç kızlar C grubunda 1 metre tramplende ise Sude Köprülü, organizasyonu 3. olarak tamamladı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:34
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Fatih Terim'den dev takas!
Toplam 4
Yorum
çok doğru karar sinan dişında gelşime açık . bir iki oyuncuyu kiralık olarak verelim. koray günter ahmet çalık ve altyapı dan genç bir oyuncu olabilir.
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 31
Yorum
Ali Can Önümüzdeki 10 maç 30 puan neden olmasın.Aykut hoca daha önce başardı.Tekrar neden olmasın.Tam destek.hep destek.
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Beşiktaş zoru kolaya çevirdi
Toplam 2
Yorum
hayretler icindeyim kaleciye fol var yok diyorlar dirsek var yok diyorlar p 3 haftadır pen altı var yok diyorlar. bjkli yaptımı kırmızı 10 mac digerleri yp deva
Yüzmede 7 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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