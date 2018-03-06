Yüzmede 7 madalya – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Yüzmede 7 madalya

    Yüzmede 7 madalya

    Yüzmede Atlama , 'te düzenlenen Gamma Kupası'nda 7 madalya kazandı.

    Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Stockholm'de düzenlenen şampiyonaya ay-yıldızlı ekip, 9 sporcuyla katıldı.

    Milli sporcu , genç erkekler D grubunda 3 metre ve 1 metre tramplende altın madalyanın sahibi oldu.

    Genç erkekler C grubunda kule disiplininde de yarışan Murat Keskin, bu kategoride ikinciliği elde etti. Genç erkekler D grubunda 3 metre tramplende Bertuğ Demir, genç kızlar D grubunda 3 metre ve 1 metre tramplende Eylül Dibektaş, genç kızlar C grubunda 1 metre tramplende ise Sude Köprülü, organizasyonu 3. olarak tamamladı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:34
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