99 yaşındaki Avustralyalı yüzücü rekor kırdı
Avustralya'nın Queesnland eyaletinde 99 yaşında bir yüzücü 50 metrelik serbest yüzme stilinde bir dünya rekoru kırdı.
Avustralya'nın Qeensland eyaletinin başkenti Brisbane'de yaşayan Corones, gençliğinde yüzmeye çok düşkün olduğunu, 80 yaşında tekrar yüzmeye başladığını belirtti. Corones, " Yüzmeyi 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bıraktım ve emekli olana ek hiç yüzmedim. Daha sonra egzersiz yapmak için tekrar yüzmeye başladım" dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:21
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Senaryo yazmışlar
Toplam 7
Yorum
aydın vida topu ilk dakikada kırmızı kart ve penaltı pepe caner es geçildi alper volkan kıemızı haklı 8 kişi yenemediniz yine tff sizden 2 senedir
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 36
Yorum
FB Lİ Nuri 4 Gün önceki Lig maçında Volkan yoktu maç 11-11 oynandı.hatırlatmak isterim
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Usta kalemler derbiyi yazdı
Toplam 11
Yorum
aydın fb ne kadar doğranıyor ortada ilk golde hakem penaltıyı çalsa vida kırmızı pepe kollandı caner keza öyle alper ve volkan kırmızı doğru hake
99 yaşındaki Avustralyalı yüzücü rekor kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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