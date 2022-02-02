Alternatif Canesin

SüperLig'de düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, devre arasında 7. transferini 10 numara pozisyonuna yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'tan Adem Ljajic transferinde oyuncu tarafının kararını bekleyen sarı-siyahlılar, alternatifini de hazır da tutuyor. Başkan Adil Gevrek, Ljajic transferi için tekliflerini kabul ederse takıma katılacağını söylemişti. Bunun üzerine Malatya ekibinin, son olarak Brezilya ekibi A.Paranaense'den ayrılan Brezilyalı maestro Fernando Canesin'le el sıkıştığı öğrenildi. Bu sezon 34 maçta 2 golle oynayan Canesin, geçen sezon Oostende ve A.Paranaense formalarıyla 35 karşılaşmada 2 gol, 3 asist katkısı sağladı. Aynı zamanda Belçika vatandaşı da olan, Anderlecht ve Oostende'de boy gösterip futbol kariyerinin çoğunu burada geçiren 29 yaşındaki sambacı 10 numara, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.