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Ljajic Malatya yolunda

Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, Sırp maestro için Beşiktaş’la anlaştıklarını belirtip, “Oyuncu da kabul ederse iş bitecek” müjdesi verdi.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Ljajic Malatya yolunda
Beşiktaş'ta 6.5 milyon euro'ya 2018'de İtalya Serie A ekibi Torino'dan transfer edilen Adem Ljajic, sezon öncesinde siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılmıştı. Başakşehir'le el sıkışan Ljajic, Beşiktaş'ta sözleşme feshinde sıkıntı yaşadığı için transferi olmamıştı. Sırp maestro, alacaklarının hepsini istemişti. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha için düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'dan flaş bir hamle geldi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş yapacak. Ljajic de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" diye sarı-siyahlı camiaya transfer müjdesini verdi. Ljajic, Kara Kartal'da boy gösterdiği 85 karşılaşmada 18 gol, 29 asist katkısı sağladı.
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