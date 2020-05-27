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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bifouma ayrılmıyor

Bifouma ayrılmıyor

Yeni 'nın Kongolu kanat oyuncusu Bifouma, teknik heyetin hazırladığı özel antrenman programı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Yeni 'nın Kongolu kanat oyuncusu Bifouma, teknik heyetin hazırladığı özel antrenman programı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Arap kulüplerinin ilgilendiği 28 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan transfer söylentilerine de cevap vererek adeta 'buradayım' dedi.
  1. 27.5.2020
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