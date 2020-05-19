Malatya’da test günü - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya’da test günü

’da test günü

Malatya’da test günü

'da futbolculara laktat testi uygulandı. Günde çift antrenman temposuyla hazırlıklarını sürdüren ve gruplar halinde antrenman sahasına gelen sarı-kırmızılı futbolculara çeşitli testler yapıldı. Yaklaşık 3.5 saat sürdüğü belirtilen testlerin ardından oyuncuların dinlenmeye geçtiği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor'da futbolculara laktat testi uygulandı. Günde çift antrenman temposuyla hazırlıklarını sürdüren ve gruplar halinde antrenman sahasına gelen sarı-kırmızılı futbolculara çeşitli testler yapıldı. Yaklaşık 3.5 saat sürdüğü belirtilen testlerin ardından oyuncuların dinlenmeye geçtiği ifade edildi.

  1. 19.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya’da test günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA