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11 Şubat 2020, Salı
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galibiyet istiyor

Yeni Malatyaspor galibiyet istiyor

’in 21. haftasında sahasında Ankaragücü’ne yenilerek taraftarını üzen ’da , futbolcularını maçı öncesi fiziksel olarak hazırlamanın yanında zihinsel olarak da iyi duruma getirmek için yoğun çaba harcıyor.

'un başında çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan 'in, takıma felsefesini yerleştirmek için teorik ve pratik çalışmalara yoğun mesai harcadığı, futbolcularına önlerinde bulunan müsabakasını yeni bir sürecin başlangıcı olması adına fırsat olarak gösterdiği öğrenildi.

Özdeş'in kadroda beklediklerini veremeyen bazı oyuncularını da kızağa çekmeye hazırlandığı belirtiliyor. Tecrübeli hocanın orta saha kurgusunda değişikliğe giderek Galatasaray mücadelesinde Donald, ve 'ye on birde şans vermesi bekleniyor. Cezası biten Hadebe'ye, Mina ile birlikte stoper bölgesinde görev verecek olan Özdeş'in, sakatlığı süren Fofana'nın da tedavisinin bir an önce tamamlanıp maça yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdiği konuşulanlar arasında. Deneyimli teknik adamın kilo fazlası bulunan bazı futbolcularına da diyet programları verdiği öğrenildi. 'de 24 puanla 10. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, oynadığı son 10 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

  1. 11.02.2020
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