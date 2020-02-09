''Malatya toparlar''
Kötü bir seri yakalayan Yeni Malatyapor'da moraller bozulsa da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımın düzlüğe çıkacağına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Malatya bulunduğu konumu hak etmeyen bir kulüp" dedi.
Kötü bir seri yakalayan Yeni Malatyapor'da moraller bozulsa da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımın düzlüğe çıkacağına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Malatya bulunduğu konumu hak etmeyen bir kulüp" dedi.
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