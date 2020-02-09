''Malatya toparlar''

Kötü bir seri yakalayan Yeni Malatyapor'da moraller bozulsa da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımın düzlüğe çıkacağına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, "Malatya bulunduğu konumu hak etmeyen bir kulüp" dedi.