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09 Şubat 2020, Pazar
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'' toparlar''

''Malatya toparlar''

Kötü bir seri yakalayan 'da moraller bozulsa da takımın düzlüğe çıkacağına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, " bulunduğu konumu hak etmeyen bir kulüp" dedi.

Kötü bir seri yakalayan 'da moraller bozulsa da takımın düzlüğe çıkacağına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, " bulunduğu konumu hak etmeyen bir kulüp" dedi.

  1. 9.2.2020
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