Bifouma 1+1 uzattı
Geçen sezon ocak ayında BtcTürk Yeni Malatya'ya katılan Thievy Bifouma sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.
Geçen sezon ocak ayında BtcTürk Yeni Malatya'ya katılan Thievy Bifouma sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu bu sezon 19 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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