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05 Ocak 2020, Pazar
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Bifouma 1+1 uzattı

Bifouma 1+1 uzattı

Geçen sezon ocak ayında BtcTürk Yeni 'ya katılan sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı.

Geçen sezon ocak ayında BtcTürk Yeni 'ya katılan sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu bu sezon 19 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.

  1. 5.1.2020
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