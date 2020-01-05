Bifouma 1+1 uzattı

Geçen sezon ocak ayında BtcTürk Yeni Malatya'ya katılan Thievy Bifouma sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu bu sezon 19 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.