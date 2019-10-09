Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından fiziksel çalışmalar yaptı.
Milli takımlara giden kaleci Fabien Farnolle, Özer Özdemir, Murat Akşit, Ghaylene Chaalali ve Issam Chebake antrenmanda yer almadı.
Tedavileri devam eden Yiğithan Güveli ile Arturo Mina, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.
Yukatel Denizlispor maçında sakatlanan Moryke Fofana ile tedavisi devam eden Gökhan Töre ise takımdan ayrı salonda çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Sergen Yalçın'ın, takımına taktik çalışma yaptırdığı belirtildi.
- 09.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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