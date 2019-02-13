Aleksic atıyor Yeni Malatyaspor kaybetmiyor
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yeni Malatyaspor Haberleri Aleksic atıyor kaybetmiyor

Aleksic atıyor kaybetmiyor

Aleksic atıyor Yeni Malatyaspor kaybetmiyor

Sarı-siyahlı ekip, bu sezon Sırp futbolcusu 'in gol attığı lig maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Spor Toto ekiplerinden Evkur , bu sezon Sırp futbolcusu 'in gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-siyahlı ekibin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 9, 'nda ise 3 gole imza attı.

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunan Malatya ekibinin başarısında önemli rol aldı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 5 GALİBİYET, 3 BERABERLİK

Sarı-siyahlılar, bu sezon Sırp futbolcunun gol attığı lig maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Aleksic'in skoru değiştirdiği müsabakalarda Malatyaspor, Göztepe'yi 3-1 ve 3-2, Fenerbahçe ve 'u 1-0, Trabzonspor'u 5-0'lık skorlarla mağlup etti.

Malatya temsilcisi, Aleksic'in gol attığı diğer karşılaşmalarda ise , İstikbal Mobilya Kayserispor ve Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

EN SKORER SEZONUNU ŞİMDİDEN TEKRARLADI

Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın ve Arles, Polonya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.

Sezon öncesi Malatya temsilcisine transfer olan orta saha oyuncusu, kariyerinde resmi maçlarda en fazla gol attığı sezonu şimdiden tekrarladı.

2015-2016'da Saint Gallen formasıyla İsviçre liginde 33 maçta 12 gol kaydeden Aleksic, resmi müsabakalarda bir gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonuna imza atmış olacak.

Tecrübeli futbolcu, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 sezonlarında 2'şer, 2008-2009 sezonunda 4, 2016-2017 sezonunda 3, 2017-2018 sezonunda ise 8 gol kaydetmişti.

TAKIMININ EN GOLCÜ İSMİ

Evkur Yeni Malatyaspor'un en golcü futbolcusu olan Danijel Aleksic, bu sezon ligde 20 maçta forma giydi ve takımının attığı 33 golün 9'una doğrudan katkı yaptı.

Sarı-siyahlı ekibin en golcü futbolcusu olan Aleksic'i 5 golle Mitchell Donald, 4'er golle Guilherme ve devre arasında takımdan ayrılan Khalid Boutaib izledi.

, Eren Tozlu, Arturo Mina'nın 3'er gol attığı Evkur Yeni Malatyaspor'da, ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Aleksic, takımının bu sezon kazandığı 34 puanın 18'ine direkt katkı sağladı.

  1. 13.2.2019 12:29
  2. Güncelleme: 13.2.2019 12:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aleksic atıyor Yeni Malatyaspor kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN