Aleksic atıyor Yeni Malatyaspor kaybetmiyor
Sarı-siyahlı ekip, bu sezon Sırp futbolcusu Danijel Aleksic'in gol attığı lig maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon Sırp futbolcusu Danijel Aleksic'in gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-siyahlı ekibin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gole imza attı.
Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunan Malatya ekibinin başarısında önemli rol aldı.
GOL ATTIĞI MAÇLARDA 5 GALİBİYET, 3 BERABERLİK
Sarı-siyahlılar, bu sezon Sırp futbolcunun gol attığı lig maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.
Aleksic'in skoru değiştirdiği müsabakalarda Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-1 ve 3-2, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Trabzonspor'u 5-0'lık skorlarla mağlup etti.
Malatya temsilcisi, Aleksic'in gol attığı diğer karşılaşmalarda ise Atiker Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.
EN SKORER SEZONUNU ŞİMDİDEN TEKRARLADI
Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint Etienne ve Arles, Polonya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.
Sezon öncesi Malatya temsilcisine transfer olan orta saha oyuncusu, kariyerinde resmi maçlarda en fazla gol attığı sezonu şimdiden tekrarladı.
2015-2016'da Saint Gallen formasıyla İsviçre liginde 33 maçta 12 gol kaydeden Aleksic, resmi müsabakalarda bir gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonuna imza atmış olacak.
Tecrübeli futbolcu, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 sezonlarında 2'şer, 2008-2009 sezonunda 4, 2016-2017 sezonunda 3, 2017-2018 sezonunda ise 8 gol kaydetmişti.
TAKIMININ EN GOLCÜ İSMİ
Evkur Yeni Malatyaspor'un en golcü futbolcusu olan Danijel Aleksic, bu sezon ligde 20 maçta forma giydi ve takımının attığı 33 golün 9'una doğrudan katkı yaptı.
Sarı-siyahlı ekibin en golcü futbolcusu olan Aleksic'i 5 golle Mitchell Donald, 4'er golle Guilherme ve devre arasında takımdan ayrılan Khalid Boutaib izledi.
Adem Büyük, Eren Tozlu, Arturo Mina'nın 3'er gol attığı Evkur Yeni Malatyaspor'da, Ömer Şişmanoğlu ise 2 kez fileleri havalandırdı.
Aleksic, takımının bu sezon kazandığı 34 puanın 18'ine direkt katkı sağladı.
- 13.2.2019 12:29
- Güncelleme: 13.2.2019 12:30
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Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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