Evkur Yeni Malatyaspor'dan öğrencilere karne hediyesi
15 Ocak 2019, Salı
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Evkur 'dan öğrencilere karne hediyesi

Evkur Yeni Malatyaspor'dan öğrencilere karne hediyesi

Kulübü, 'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahalarında ile yapacakları maç için passolig kartı olmayan ve başvuru yapan ilk 444 öğrenciye karne hediyesi olarak ücretsiz bilet verecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti verilecek.

Bilet için MalatyaPark Alışveriş Merkezi'nin önündeki gişelerden başvuru yapacak öğrencilerin, yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurması gerekiyor.

Yarın saat 09.00'da başlayacak ücretsiz bilet başvuruları, 18 Ocak Cuma günü saat 16.00'ya kadar devam edecek.


  1. 15.1.2019 22:41
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