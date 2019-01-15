Evkur Yeni Malatyaspor'dan öğrencilere karne hediyesi
Yeni Malatyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahalarında Göztepe ile yapacakları maç için passolig kartı olmayan ve başvuru yapan ilk 444 öğrenciye karne hediyesi olarak ücretsiz bilet verecek.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti verilecek.
Bilet için MalatyaPark Alışveriş Merkezi'nin önündeki gişelerden başvuru yapacak öğrencilerin, yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurması gerekiyor.
Yarın saat 09.00'da başlayacak ücretsiz bilet başvuruları, 18 Ocak Cuma günü saat 16.00'ya kadar devam edecek.
- 15.1.2019 22:41
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Evkur Yeni Malatyaspor'dan öğrencilere karne hediyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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