‘Gidenlerin yeri dolacak’ – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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‘Gidenlerin yeri dolacak’

‘Gidenlerin yeri dolacak’

'da Başkan , sözü verdi.

'da Başkan , sözü verdi. Başkan Gevrek, "Transfer komitesi, hocamız ve sportif direktörümüz ile konuşacağız. İnandığımız, en doğru oyuncu kimse o transferi yapacağız. 3 transfer hedefliyorduk. Gidenlerin yerine gelecekler olacak" dedi.

  1. 7.1.2019
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