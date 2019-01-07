‘Gidenlerin yeri dolacak’
Yeni Malatya'da Başkan Adil Gevrek, transfer sözü verdi.
Yeni Malatya'da Başkan Adil Gevrek, transfer sözü verdi. Başkan Gevrek, "Transfer komitesi, hocamız ve sportif direktörümüz ile konuşacağız. İnandığımız, en doğru oyuncu kimse o transferi yapacağız. 3 transfer hedefliyorduk. Gidenlerin yerine gelecekler olacak" dedi.
- 7.1.2019
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
-
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
-
Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
‘Gidenlerin yeri dolacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.