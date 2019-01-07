‘Gidenlerin yeri dolacak’

Yeni Malatya'da Başkan Adil Gevrek, transfer sözü verdi. Başkan Gevrek, "Transfer komitesi, hocamız ve sportif direktörümüz ile konuşacağız. İnandığımız, en doğru oyuncu kimse o transferi yapacağız. 3 transfer hedefliyorduk. Gidenlerin yerine gelecekler olacak" dedi.