Beşiktaş'a yenilen Y.Malatya'da teknik direktör Erol Bulut, takımın gol atamama sorununu değerlendirdi. Bulut, "Takımımız yavaş yavaş kendini buluyor. 3-4 hafta sonra takımımız daha iyi bir seviyeye gelecek. İlk 11'i net belirlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.