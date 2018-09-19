Erol Bulut süre istedi – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    süre istedi

    <a href="/index/erol-bulut?id=21bb7298-8259-4d99-8988-e3255c1eda3c" class="" rel="tag">Erol Bulut</a> süre istedi

    'a yenilen Y.Malatya'da teknik direktör , takımın gol atamama sorununu değerlendirdi.

    'a yenilen Y.Malatya'da teknik direktör , takımın gol atamama sorununu değerlendirdi. Bulut, "Takımımız yavaş yavaş kendini buluyor. 3-4 hafta sonra takımımız daha iyi bir seviyeye gelecek. İlk 11'i net belirlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

    1. 19.9.2018
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