Erol Bulut: “Projem hazır, yönetimle konuşmamız lazım”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde kalarak zoru başardıklarını belirterek, “Tabii çok mutluyuz. Bu işi ekibimle başardık. Önümüzdeki sezon için yönetimle oturup konuşmamız lazım. Ben Malatya şehrini çok sevdim. Önümüzdeki 3 yıla dair de bir proje hazırladım. Ancak söylediğim gibi yönetimle oturup konuşmalıyız” dedi.
"ZORU BAŞARDIK"
Ligin 32. haftasında oynanan A. Alanyaspor - Osmanlıspor maçının sonucuna göre ligde kalmalarının kesinleştiğini hatırlatan Bulut, "Tabii çok mutluyuz. Bu işi ekibimle başardık. Futbolcularım da güzel işlere imza attılar, onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya ilk geldiğimde işimin kolay olmadığını biliyordum ve öyle de oldu. Dışarıdan farklı, içeriden çok farklı bir tabloyla karşılaştık. Tabii birçok işle uğraşmamız gerekiyordu. Bazen sabahlara kadar uyumadık. Ekipteki arkadaşlar 'Hocam hadi uyuyalım, yarın devam ederiz' diyorlardı. Bunun adına ister fedakarlık deyin, ister 'sizin işiniz' deyin. Bizim bu takım için bunu yapmamız gerekiyordu. Allah'a şükür hedefimizi tutturduk. Zoru başardık. Emeği geçen kulüp çalışanları, yönetim, futbolcularım ve taraftara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
"EĞER BU ŞEHİR DEVAM ETMEMİ İSTERSE, SEVE SEVE"
Bulut, kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuşarak şunları söyledi:
"Önümüzdeki sezon için yönetimle oturup konuşmamız lazım. Eğer çalışmak isterlerse devam ederiz. Yok eğer 'seninle devam etmeyi düşünmüyoruz' denilirse de buna saygı duyarım. Ben önümüzdeki 3 yıla dair bir proje hazırladım. Bu projeyi yönetime sunacağım. Bu proje kulübün transfer planlamasından, bütçesine, kurumsallaşmasından, alt yapısına kadar geniş bir proje oldu. Tab,i bir de şu var, ben Malatya şehrini çok sevdim. Eğer bu şehir devam etmemi isterse, seve seve. Ancak söylediğim gibi yönetimle oturup konuşmalıyız. Bundan sonra daha çok çalışmalıyız. Öyle her sene 10 futbolcu getirip, 10 futbolcu göndererek bir sistem oluşturamazsınız."
- 7.5.2018 13:12
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Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek
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Yorum
tokatlı zaten yeniliyoruz, hiç değilse alt yapıdan cafer, hüseyin türkmen, sefa çıksın oynasın, burası rıza hocanın çiftliği değil kardeşim yetti be
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Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
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N0_Name Gomis'te bir düşüş var konsantrasyonu eksilmiş gibi. Allah'tan Muslera ve beklerimiz çok iyi de maç kazanabiliyoruz.
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
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Yorum
Hasan Bir asgari ücretlinin yemeden içmeden yaklaşık 500 yıllık çalışmasının karşılığı. Yada 500 asgari ücretli kişinin 1 yıllık çalışması.
Erol Bulut: “Projem hazır, yönetimle konuşmamız lazım” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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