E.Yeni Malatyaspor, A.Alanyaspor maçına eksik hazırlanıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    E., A.Alanyaspor maçına eksik hazırlanıyor

    E.<a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>, A.Alanyaspor maçına eksik hazırlanıyor

    Haftayı yenilgisiyle kapatan Evkur ’da ligin 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Malatya’da oynanacak müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

    Antrenmana çeşitli yerlerinden hafif sakatlıkları bulunan Nacar Barazite, Issiar Dia, Michael Pereira ve Khalid Boutaib katılmadı. Sakatlığından dolayı geçen haftaki maçında forma giyemeyen Godson Azubuike ise çalışmada yer aldı. Azubuike'nin Alanya maçında görev alabileceği bildirildi. 'de geride kalan 28 hafta itibariyle 37 puan toplayan Evkur düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak için fırsat olarak gördüğü maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Evinde oynayacağı maçı hazırlıklarına dün başlayan sarı-kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmazken, Teknik Direktör Erol Bulut ve sportif Direktör Ali Ravcı'nın bire bir görüşmeler yaparak dikkatleri Alanya maçına çekmeye çalıştıkları öğrenildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.

    Evkur yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:12
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