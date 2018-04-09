E.Yeni Malatyaspor, A.Alanyaspor maçına eksik hazırlanıyor
Haftayı Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Malatya’da oynanacak Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor.
Evkur Yeni Malatyaspor yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:12
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Robben’i bırakmıyorlar
Toplam 1
Yorum
Enda İnşallah bırakmazlar zira bıktık fosillerden, genç Robben bulamıyorsan başarıya hasret kalmaya mahkumsunuz Türk takımları!!!
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Tamer Tuna "Göztepe'de disiplinsizlik olamaz"
Toplam 1
Yorum
Hiyar domates Bilmem fark ettiniz mi ? bazi takimlar GOL yiyene kadar yavas hareket ediyorlar,GOL yedikten sonra MüTHIS mucadele ediyorlar..!!!!
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Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!
Toplam 2
Yorum
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